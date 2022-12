Os Anéis de Poder: Atores de Game of Thrones e Sandman entram na 2ª temporada

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é um grande sucesso do Prime Video, mas nem todos são grandes fãs. Um dos astros da trilogia O Senhor dos Anéis detonou o seriado.

Com a segunda temporada em desenvolvimento, embora deva demorar para ser lançada, diversos astros não gostaram da série. Não foi diferente com o ator do Rei Théoden dos filmes da saga.

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, diz a sinopse da série.

O elenco da série conta com Morfydd Clark, Lenny Henry, Robert Aramayo e Charles Edwards, interpretando os personagens principais.

Confira, abaixo, quem entra para o elenco da segunda temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

Galadriel e Halbrand em Os Anéis de Poder

Novidades no elenco de Os Anéis de Poder

A Amazon anunciou um octeto adicional de atores que estão confirmados para desempenhar papéis recorrentes (embora misteriosos) na segunda temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

Os novatos na segunda temporada da série do Prime Video são: Oliver Alvin-Wilson (Mulher-Maravilha 1984), Stuart Bowman (Versailles), William Chubb (Sandman), Kevin Eldon (Game of Thrones) e Will Keen (The Crown).

Gavi Singh Chera (The Lazarus Project) também estará embarcando na série, assim como a atriz Selina Lo (Hellraiser). Para completar o anúncio, Calam Lynch (Bridgerton) também entra para Os Anéis de Poder.

Junto dos nomes previamente anunciados da segunda temporada, teremos 15 rostos novos nos episódios inéditos de Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível na Amazon Prime Video.

