Os Anéis de Poder: Atriz de Galadriel explica grande decisão da personagem

Alerta de spoilers

Esta semana finalmente estrearam os dois primeiros episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. A atriz Morfydd Clark, que interpreta Galadriel na série, deu uma entrevista explicando os motivos de sua personagem não ter partido para as Terras Imortais.

A nova série derivada de O Senhor dos Anéis chegou no Prime Vídeo e conta uma história anterior aos eventos dos celebrados filmes da franquia. O enredo é baseado em apêndices da obra de J.R.R. Tolkien e se passa durante a Segunda Era da Terra Média, período em que os Anéis de Poder foram forjados e Sauron ascendeu ao poder.

Nos dois primeiros episódios liberados para o público vemos o Alto Rei Gil-galad interromper a busca de Galadriel por Sauron e ordenar que ela deixe a Terra Média e retorne para a terra dos elfos. Mas ela abandona seu navio e segue em busca.

Em uma entrevista para a ET Canada, Clark explica os motivos de sua personagem não ter acatado as ordens do Alto Rei e seguido em sua busca. Falando sobre a responsabilidade e o luto que Galadriel carrega.

“Ela sabe, por um tipo de instinto élfico, que o mal está crescendo. E ela não sente que seria possível, com a consciência limpa, ir descansar e ser feliz em Valinor sem ter desafiado e vencido este mal. Tudo que ela faz também está cheio de luto” revelou a atriz.

Morfydd complementa: “Eu acho que muitas das decisões feitas por Galadriel podem não parecer, num primeiro momento, totalmente racionais. Mas quando você se lembra que o luto está envolvido, tudo meio que faz sentido.”

Galadriel em Os Anéis de Poder

Tanto a entrevista da atriz quanto os episódios mostram uma versão diferente da Galadriel da série e sua versão muito mais velha interpretada por Cate Blunchett em O Senhor dos Anéis. Os milhares de anos que separam os momentos retratados pelas duas obras abençoaram a personagem com um ar de dignidade que ainda não vemos aqui.

Mas o lado impulsivo da personagem não desapareceu totalmente com os anos, especialmente no momento, retratado pelos filmes de Peter Jackson, em que ela se deixa seduzir pela possibilidade de pegar o Um Anel de Frodo.

Clark confirma que haverão consequências para as atitudes da personagem nestes dois primeiros episódios da nova série. Por mais que já saibamos que não serão letais, pode ser que justamente estas consequências mudem a personagem para uma versão mais próxima da que já conhecemos.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível com episódios semanais na Amazon Prime Vídeo.

