Os Anéis de Poder: Atriz explica relação de Galadriel e Halbrand

A atriz Morfydd Clark explicou que vê grande importância no relacionamento entre Galadriel e Halbrand em Os Anéis de Poder. Os dois personagens passaram a maior parte da temporada juntos, começando quando Galadriel encontrou o humano no mar, e os dois foram os únicos sobreviventes do ataque de um monstro marinho.

Depois os dois são levados para Númenor, onde a Elfa descobre que Halbrand é herdeiro das Terras do Sul e tenta o convencer à retornar para sua terra natal e liderar seu povo contra os Orcs. A pressão de Galadriel acaba causando uma discussão, mas no fim das contas ele aceita e eles voltam para a Terra-Média com um exército de numenorianos.

No sexto episódio vemos a relação dos personagens se estreitar ainda mais, quando lutam lado a lado para defender as Terras do Sul. Os dois saem em perseguição ao líder do exército Orc, o elfo corrompido Adar.

O vilão provoca Galadriel e Helbrand à matá-lo em duas ocasiões distintas, e um interrompeu o outro no momento certo. Isso culminou em uma conversa onde o humano confirmou sentir liberdade com a Elfa, e ela admitiu sentir o mesmo.

Mais que amigos? Atriz fala comenta a relação de Galadriel e Halbrand

Em uma entrevista ao TVLine, Morfydd Clark, interprete de Galadriel, comentou a importância da relação entre sua personagem e Helbrand. Discutindo especificamente como ele afetou sua personagem desde que se conheceram. Veja a fala da atriz:

“Com Galadriel, o problema é que ela sente mais que uma vibração. Ela sente mudanças gigantescas e monumentais quando sente qualquer coisa. De alguma forma, o que ela vê quando um mortal sem esperança que ela encontrou perdido no mar, mudou ela. É muito divertido explorar o quão vulnerável esse ser mítico, Galadriel, pode ser. Nós conversamos muito sobre como fizemos isso, e nós dois sentimos que até olhar um para o outro seria muito intenso. É tipo, demais – seja lá o que eles estão sentindo, é demais.”

Os comentários de Clark sobre como Galadriel mudou ao conhecer Halbrand, brinca com a possibilidade de haver mais que amizade nessa relação, o que é reforçado pela conversa sobre confiança que os dois têm no 6º episódio, já que a desconfiança foi marca registrada de ambos os personagens até o momento.

Mesmo tendo ganhado mais importância, o relacionamento dos dois pode passar por uma provação. Já que no final do episódio vemos que a transformação das Terras do Sul em Mordor está se aproximando, e ainda não sabemos qual será o papel de Halbrand nesse processo.

Os Anéis de Poder tem episódios novos toda sexta-feira na Amazon Prime Video.

