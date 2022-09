Os Anéis de Poder é alvo de racismo e misoginia

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder finalmente teve seus dois primeiros episódios lançados pela Amazon Prime Video. A série chegou como uma das grandes apostas do serviço de streaming e teve uma boa recepção dos críticos.

Por mais que opiniões divirjam entre si, uma boa parte do público tenha conseguido apreciar a obra. Porém, uma outra parte do fandom se uniu para diminuir a nota da série nos avaliadores pela internet a fora.

A justificativa para o hate é racista e sexista, já que a maioria dos comentários é contra a busca por diversidade que encontramos na série, e contra a ideia de uma protagonista feminina forte como Galadriel.

Nas principais plataformas a produção teve suas notas diminuídas, no Metacritic a nota do público está com 2,2 de 10 contra 71% de aprovação de crítica, no Rotten Tomatoes a série apresenta com 37% de aprovação do público contra 84% da crítica.

Os comentários chamam Galadriel de “Karen”, estereótipo usado na internet para mulheres “reclamonas” que ironicamente tem o mesmo tipo de atitude tomado por essa parcela do público. Outros comentários reclamam de “takes extra longos de câmera em todos as minorias”, além de acusas o roteiro de misandrico por mostrar líderes de Estado homens como idiotas.

Bem, é triste como comentários assim ignoram fatores importantes do universo Tolkien, como a presença constante de mulheres fortes como as elfas Galadriel e Arwen e a humana Eowyn que estão nos filmes celebrados de Peter Jackson.

É uma pena que o fandom de Senhor dos Anéis tenha que lidar com isso, e que pessoas que aparentemente são fãs da obra não consigam apreciar uma série que reverencia a obra de Tolkien e promete ser uma das maiores séries de fantasia já feitas.

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder já chegou Amazon Prime Video.

