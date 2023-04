Os Anéis de Poder: Elfos estão em perigo e fotos da 2ª temporada provam isso

Um dos lançamentos mais aguardados do Prime Video, a 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está sendo gravada atualmente. Na última semana, fotos das filmagens, vazadas no Twitter, deram o que falar na rede social! Aparentemente, as imagens indicam um grande perigo para os elfos.

A trama de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, é importante citar, acontece há séculos antes dos eventos da trilogia de Peter Jackson, lançada nos cinemas entre 2001 e 2003. A história é ambientada na Segunda Era da Terra-Média.

A 1ª temporada da série chegou ao Prime Video em 2022. Mesmo dividindo a opinião do público e da crítica especializada, a produção foi renovada para um segundo ano.

Mostramos abaixo porque as imagens da 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder indicam um grande perigo para os elfos; confira!

Fotos vazadas de Os Anéis do Poder trazem problemas para os elfos

Na última semana, o perfil “Fellowship of Fans” divulgou no Twitter fotos aéreas das gravações da 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

As fotos, tiradas de um drone, mostram um cenário élfico que, aparentemente, é Eregion – a região onde os Anéis foram forjados no final da 1ª temporada. Porém, há um problema: o set parece ter sido completamente destruído.

Quem já leu a obra de Tolkien sabe que, em um determinado período da Segunda Era, uma figura chamada Annatar ajuda Celebrimbor a forjar os outros anéis mágicos. No entanto, Annatar não passa de Sauron disfarçado.

Eventualmente, Sauron volta para Mordor e cria o Um Anel para dominar todos os outros. Os elfos percebem o truque e não demoram a tirar os anéis – o que deixa o vilão completamente enfurecido.

Pouco tempo depois, o Senhor das Trevas junta um enorme exército e inicia seu plano para conquistar a Terra-Média, e nessa guerra, seu primeiro alvo é justamente Eregion.

O vilão consegue destruir completamente a área. Ele captura a capital Ost-in-Edhil e derrota Celebrimbor nos degraus de sua própria casa. O lorde elfo é capturado, torturado e, eventualmente, morto.

A maioria dos Anéis de Poder – exceto os Três Anéis dos Elfos – é roubada, e o reino de Celebrimbor é apagado da face da Terra-Média.

Mesmo após Sauron perder o Anel e a maior parte de seus poderes, os elfos nunca conseguem reconstruir Eregion. No primeiro filme de O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel passa pela região desolada, onde Legolas faz um comentário sobre a semelhança dos prédios destruídos com as construções élficas.

Dessa forma, se o cenário que vazou no Twitter for realmente Eregion, a 2ª temporada de Os Anéis de Poder deve trazer muitas reviravoltas para os elfos. Veja as fotos abaixo e tire suas próprias conclusões!

Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder no Prime Video.

🚨BREAKING: MAJOR #TheRingsOfPower season 2 SPOILERS:



New drone set photos showing the potential Eregion/ Elven sets at Bray Studios destroyed 👀



Via Yakadoodle pic.twitter.com/UdG7pGsqtX — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) April 9, 2023

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.