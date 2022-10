Os Anéis de Poder: ESSE comportamento de Galadriel teria irritado J.R.R. Tolkien

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder apresenta uma versão bem diferente de Galadriel e uma ação dela em particular teria sido criticada por J.R.R. Tolkien.

Não é nenhum segredo que a versão de Morfydd Clark de Galadriel em Os Anéis de Poder é um pouco diferente do que os espectadores estão acostumados a ver quando se trata da elfa.

Até este ponto, a opinião popular sobre a representação cinematográfica da Senhora de Lórien foi moldada principalmente por Cate Blanchett.

Ela retratou uma líder élfica calma e controlada que, reconhecidamente, ainda tinha uma tempestade dentro dela às vezes, mas naquele ponto de sua vida , sabia como mantê-la sob controle.

A versão Galadriel de Os Anéis de Poder se passa muito antes na história da elfa. Ela ainda é velha para os padrões mortais, mas há um argumento a ser feito (baseado na própria datação de JRR Tolkien para a maturidade élfica encontrada no livro A Natureza da Terra-média) de que ela deveria ser mais impetuosa e teimosa.

Mesmo assim, houve pontos na primeira temporada de Os Anéis de Poder em que a bravata descarada de Galadriel beirava o bullying, atraindo duras críticas de seus inimigos – tanto na história quanto no público.

Um ponto, em particular, durante o sexto episódio, vê a comandante dos exércitos do norte forçando Adar em capitulação, ameaçando trazer seus seguidores orcs para a luz do sol.

O potencial escaldante desse movimento finalmente leva Adar (que vê seus Orcs como seus filhos) a falar a Galadriel a informação que ela deseja.

Mas essa vontade impenitente de usar a tortura como meio para um fim é algo que Galadriel teria feito no material de origem? Tolkien aprovaria atormentar até mesmo os orcs dessa maneira brutal? O texto original aponta que não.

Tolkien reprovaria ações de Galadriel

JRR Tolkien passou muito tempo descobrindo uma história de origem para seus orcs. Ele oscilou entre torná-los marionetes do mal, seres animalescos e elfos e homens retorcidos que tinham almas próprias.

Essa última ideia de orcs originários de elfos ou homens tende a ser a opção mais provável. Em um ensaio tardio encontrado no livro Morgoth’s Ring, Tolkien segue essa linha de raciocínio.

Ele o usa para explicar como os orcs deveriam ser tratados quando capturados no campo de batalha, dizendo (em tradução livre): “os Sábios nos Dias Antigos sempre ensinaram que os orcs não foram ‘feitos’ por Melkor e, portanto, não eram malvados em sua origem. Eles tornaram-se irredimíveis (pelo menos pelos Elfos e Homens), mas permaneceram dentro da Lei”.

“Isto é, embora necessariamente, sendo os dedos da mão de Morgoth, eles devem ser combatidos com a maior severidade, eles não devem ser tratados em seus próprios termos de crueldade e traição”.

Neste ponto, o texto aborda especificamente aqueles que são capturados, acrescentando que: “Os cativos não devem ser atormentados, nem mesmo para descobrir informações para a [defesa] dos lares de Elfos e Homens. Se algum orc se rendesse e pedisse misericórdia, ela deve ser concedida, mesmo a um custo”.

O próprio Tolkien condenou deliberadamente a ideia de Elfos torturando Orcs para conseguir o que eles precisavam – e ainda assim, é algo que Galadriel casualmente e insensivelmente faz em Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é exibido pelo Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.