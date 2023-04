Os Anéis de Poder está sendo processada por autor de fanfic de O Senhor dos Anéis

Recentemente, a Amazon Prime Video foi pega de surpresa por uma bizarra ação judicial. O autor de uma fanfic inspirada no universo de J.R.R. Tolkien decidiu processar o streaming por, supostamente, copiar a trama do projeto na série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

A trama de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, é importante citar, acontece há séculos antes dos eventos da trilogia de Peter Jackson, lançada nos cinemas entre 2001 e 2003. A história é ambientada na Segunda Era da Terra-Média.

A 1ª temporada da série chegou ao Prime Video em 2022. Mesmo dividindo a opinião do público e da crítica especializada, a produção foi renovada para um segundo ano.

Mostramos abaixo por que, em meio à gravação da 2ª temporada, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está sendo processada por um autor de fanfic.

Escritor de fanfic processa Os Anéis de Poder por suposta “quebra de direitos autorais”

De acordo com o site PC Gamer, um escritor de fanfic identificado apenas como “Demetrious Polychron” abriu uma ação judicial contra Jeff Bezos e a Amazon Prime Video por uma suposta “quebra de direitos autorais” na série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O site Fellowship of Fans, que se especializa justamente nas novidades sobre os projetos de O Senhor dos Anéis, também confirmou a veracidade do processo.

Na ação, Polychron processa o CEO da Amazon, Jennifer Salke (a chefe da Amazon Studios), os showrunners de Os Anéis de Poder e o neto de J.R.R. Tolkien. Com o processo, ele pede uma indenização de 250 milhões de dólares.

Segundo o processo, a plataforma de streaming teria “copiado” a trama da fanfic “The Fellowship of the King” (A Sociedade do Rei, em tradução literal) na 1ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

Demetrious Polychron afirma que The Fellowship of the King, na verdade, não é um fanfic, mas sim um livro original que inicia uma série de 7 histórias batizada de “The War of the Kings” (A Guerra dos Reis).

Mesmo assim, a trama é ambientada no universo de Tolkien, aproveitando o nome de personagens, cenários e eventos da saga original.

Polychron afirma ter enviado ao Tolkien Estate (a companhia que administra os direitos autorais das obras de Tolkien) uma cópia do manuscrito em 2017. Dois anos depois, ele (supostamente) também entregou o livro para o neto do autor.

Agora, em meio à produção da 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, o escrito da fanfic afirma que a série do Prime Video teria “copiado suas ideias” no primeiro ano.

“Essas ideias, personagens e narrativas originais compõem quase metade dessa série de 8 episódios. Em alguns exemplos, eles copiaram até mesmo a linguagem do livro”, diz a equipe jurídica de Polychron.

Até o momento, a Amazon não se pronunciou sobre a ação. Tudo indica que o processo não irá a lugar algum, já que os direitos de adaptação da obra de Tolkien são dos herdeiros do escritor, não de um simples autor de fanfic.

Enquanto a polêmica corre na justiça americana, você pode conferir todos os episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder no Prime Video.

