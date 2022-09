Os Anéis de Poder já pode ter resolvido um dos maiores mistérios de O Senhor dos Anéis

O segundo episódio de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder pode ter respondido um dos maiores mistérios da franquia de Tolkien. Afinal de contas: por que os Hobbits conseguem resistir à influência de Sauron? Segundo os fãs, a produção do Prime Video oferece uma solução interessante a essa questão.

A trama de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, vale lembrar, acontece há séculos antes dos eventos da trilogia de Peter Jackson, lançada nos cinemas entre 2001 e 2003. A história é ambientada na Segunda Era da Terra-Média.

O hit do Prime Video se destaca por seu elenco de estrelas, liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Revelamos abaixo como o segundo episódio de Os Anéis do Poder resolve um dos maiores mistérios de O Senhor dos Anéis; confira.

Origem dos Hobbits responde grande mistério de O Senhor dos Anéis em Os Anéis do Poder

No final do primeiro episódio de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, a harfoot Nori Brandyfoot se depara com um homem que caiu das estrelas.

Até o momento, essa figura misteriosa é conhecida apenas como “O Estranho”. No entanto, muitos fãs acreditam que o personagem, na verdade, é Sauron.

No segundo capítulo, Nori e o Estranho compartilham um momento emocionante, no qual a harfoot promete não machucá-lo – desde que ele também não a machuque de volta.

De acordo com uma thread no Reddit, esse momento de compreensão pode ter gerado uma “pacto mágico” entre o Estranho (que supostamente é Sauron) e os ancestrais dos Hobbits.

“Quando Nori estava conversando com o Estranho, logo depois dele acordar, ela disse ‘Eu não vou te machucar e você não vai me machucar, ok?’. Então, ela tocou sua orelha, e ele puxou a dele. Acho que mesmo sem intenção, eles acabaram formando um pacto mágico entre os Harfoots (que se tornam os Hobbits) e o Estranho (que eu acredito ser uma encarnação do Sauron)”, explica uma interessante teoria.

Ou seja: é devido à caridade de Nori que, eventualmente, Frodo consegue resistir à influência de Sauron.

A suposição, pelo menos até o momento, não passa disso: é apenas uma teoria. Para sua confirmação, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder precisa revelar a verdadeira identidade do Estranho.

“É uma possibilidade, mas não sei se será real. O Estranho não é, necessariamente, Sauron ou Annatar. Ele pode ser o Gandalf, ou até mesmo o mago marrom”, comentou outro fã, fazendo referência ao Maiar Radagast (que é interpretado por Sylvester McCoy na franquia O Hobbit).

Os episódios de O Senhor dos Anéis são exibidos semanalmente pelo Prime Video.

