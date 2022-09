Os Anéis de Poder: O que é a criatura que ataca Galadriel no mar

Os dois primeiros episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chegaram ao Amazon Prime Video. No segundo, Galadriel é atacada por uma fera do mar. Veremos agora que criatura é essa.

A decisão de Galadriel de adiar a ida para Valinor no primeiro episódio da série a mergulhou direto no caminho do perigo.

Estar tão isolada no oceano a colocou na mira de um monstro marinho grande o suficiente para destruir pequenos navios.

Descrito como um “verme” no episódio 2 por um sobrevivente de um naufrágio, o monstro desfrutou de um banquete enquanto atacava um grupo de humanos, que havia sobrevivido a um de seus ataques.

Galadriel e Halbrand escaparam ilesos e, embora o segundo episódio tenha terminado com os personagens possivelmente sendo resgatados, o monstro marinho pode não ser uma criatura que é facilmente afastada de uma refeição em potencial.

Os Anéis de Poder evitou dar uma visão completa do monstro marinho, mas mostrou o suficiente para fornecer uma ideia exata do que é essa fera. Sua forma semelhante a uma cobra sugere que é uma serpente marinha.

O que era a criatura?

Na maioria dos mundos de fantasia (incluindo a Terra-Média), as serpentes marinhas são essencialmente os dragões do oceano. Com seu tamanho e força, eles são facilmente capazes de virar navios.

Nenhuma serpente marinha específica aparece nos livros de J.R.R. Tolkien, com o único monstro comparável a ela sendo o Vigilante na Água de A Sociedade do Anel. No entanto, sua identidade sempre foi deixada ambígua nos livros, então é difícil dizer se era ou não uma verdadeira serpente marinha.

Enquanto os oceanos e lagos abrigam inúmeros monstros, a lista de criaturas marinhas conhecidas nos livros é bastante curta quando comparada à rica biblioteca de monstros terrestres no mundo de Tolkien.

Monstros marinhos são realmente muito raros no material de origem devido às configurações escolhidas para a maioria das histórias da Terra-Média. Os personagens de Tolkien passaram algum tempo na água, mas a maior parte das aventuras aconteceu em terra.

Como um show de O Senhor dos Anéis centrado em uma história original, a série está em uma boa posição para apresentar todos os tipos de monstros da Terra-Média que não foram mostrados nos filmes ou até nos livros.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é exibido pelo Amazon Prime Video.

