Os Anéis de Poder: O que é Mithril e por que é tão importante

O final do segundo episódio de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder mostra que os anãos encontraram algo valioso em Khazad-dûm, mas não revela exatamente o que. Agora sabemos, após o quarto episódio, que eles encontraram mithril. Mas o que exatamente é isso?

Como Durin diz a Elrond em Os Anéis de Poder, as propriedades do Mithril o tornam diferente de qualquer outra coisa na Terra-média.

Mais leve que a seda, mas mais duro que o ferro, como ele diz, o Mithril se tornará um recurso precioso no planeta que tornará os anões deste reino ainda mais ricos do que podem imaginar.

Outras circunstâncias eventualmente resultarão em Moria/Khazad-dûm se tornando a única fonte de Mithril em toda a Terra-média.

Tragicamente, no entanto, é justamente a descoberta de Mithril que eventualmente leva à queda de Khazad-dûm, resultando no estado que vemos o reino dos anões em O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel.

O fim de Khazad-dûm e os usos de Mithril

A descoberta de Mithril levou os anões a continuarem minerando as profundezas de Khazad-dûm e eles cavaram cada vez mais fundo, de forma gananciosa (algo amplificado pelo anel de poder que recebem na Segunda Era).

Na Terceira Era, eles cavam fundo demais e acabam despertando o Balrog, que mata a maior parte dos anões do local, incluindo o rei Durin VI. Esse é o mesmo Balrog que Gandalf enfrenta em O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel.

Ao longo das obras de J.R.R. Tolkien vemos alguns usos notáveis de Mithril. Muitos leitores e fãs vão se lembrar do casaco de Mithril, um colete inteiro feito da substância, que foi presenteado a Bilbo por Thorin após a morte de Smaug.

Bilbo mais tarde daria o casaco a Frodo, que o usou enquanto carregava o Um Anel, salvando sua vida várias vezes da morte certa.

Muitos outros objetos e coisas notáveis ​​na história de O Senhor dos Anéis também seriam feitos de Mithril, incluindo um dos anéis de poder, a coroa de Aragorn feita por Arwen e até as Portas de Durin que levam a Moria.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível no Amazon Prime Video.

