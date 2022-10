Os Anéis de Poder: Os elfos podem morrer de verdade?

Os elfos possuem um papel importante na saga O Senhor dos Anéis, criada por J. R. R. Tolkien e celebrada por fãs de todo o mundo. Eles foram a primeira raça a habitarem a Terra-Média, conquistando seu devido lugar.

No entanto, os elfos se diferem de outros personagens em alguns pontos, sendo a imortalidade um deles. Porém, mesmo imortais e eternos, eles podem morrer de alguma forma.

Com o lançamento da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, uma questão pelos fãs é levantadas: como os elfos podem morrer na franquia?

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, diz a sinopse da série.

O elenco da série apresenta Morfydd Clark, Lenny Henry, Robert Aramayo e Charles Edwards, interpretando os personagens principais.

Afinal, o que pode matar os elfos?

De acordo com O Silmarillion, os elfos foram criados por Eru Ilúvatar, a versão de Deus da Terra-Média. Os humanos foram criados pelo mesmo ser, e assim começaram a povoar o mundo.

Os elfos atingem a maturidade por volta dos 50 anos de idade. A partir desse momento, seus corpos não envelhecem e nem eles. Além disso, são vulneráveis ​​a doenças ou infecções, e podem viver para sempre.

Porém, eles podem ser mortos em combate, ou em acidentes. Os elfos também podem morrer de fome, embora sejam mais resistentes do que os humanos.

Além disso, eles podem morrer após um grande tédio, quando perdem a vontade de viver. Arwen, elfa que se casou com Aragorn, morreu um ano depois da morte do marido, pois perdeu a vontade de viver sem ele.

Diferentemente dos humanos, os elfos possuem uma vida após a morte mais viável na Terra-Média. Eles passam para os Salões de Mandos, que é uma espécia de sala de espera eterna onde aprendem seu julgamento final, ou podem reencarnar após um período de purificação ou autoavaliação.

Os salões estão localizados em Valinor, nas Terras Imortais de Valinor, que eles acabam deixando no início de Os Anéis de Poder e voltam em O Retorno do Rei.

Mandos, além disso, é uma definição formal de Valinor. É um paraíso onde o conflito termina e todos vivem em paz. No entanto, apenas os elfos podem viajar para frente e para trás.

Os humanos são proibidos de fazer isso, embora Frodo e Bilbo Bolseiro tenha permissão para pegar o último barco em O Retorno do Rei, por conta de serem portadores do anel.

Ainda segundo o livro de O Senhor dos Anéis, tanto Samwise Gamgee quanto Gimli, o anão, acavam recebendo honras semelhantes.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder tem episódios novos toda sexta-feira na Amazon Prime Video.

