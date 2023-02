Os Anéis de Poder: Os personagens de O Senhor dos Anéis que podem estar no 2º ano

Já confirmada pela Amazon Prime Video, a 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder tem tudo para fazer o maior sucesso no streaming. Os episódios inéditos ainda devem demorar para estrear, e enquanto isso, os fãs já especulam sobre os personagens da obra de Tolkien que podem surgir no segundo ano.

A trama de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, é importante citar, acontece há séculos antes dos eventos da trilogia de Peter Jackson, lançada nos cinemas entre 2001 e 2003. A trama é ambientada na Segunda Era da Terra-Média.

O elenco de Os Anéis de Poder é liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Mostramos abaixo 6 personagens da obra de Tolkien que podem aparecer na 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder; confira! (via CBR)

Celeborn deve aparecer em Os Anéis de Poder 2

O elfo Celeborn já foi citado na 1ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, e por isso, deve aparecer no segundo ano da série. Para quem não se lembra, no primeiro ano, Galadriel diz a Theo que Celeborn morreu.

Porém, na obra de Tolkien, Celeborn não morre. Na verdade, ele se casa com Galadriel durante a Segunda Era, e permanece com ela até a viagem às Terras Imortais. Nos filmes de Peter Jackson, o elfo é interpretado por Marton Csokas.

Glorfindel também deve aparecer na série de O Senhor dos Anéis

Pelo menos até o momento, não sabemos se Celeborn surgirá na 2ª temporada de Os Anéis de Poder. Se o personagem estiver realmente morto, pode ser ressuscitado, trazendo para si a trama de Glorfindel. Agora, se elfo estiver apenas sumido, o próprio Glorfindel deve aparecer no segundo ano da série.

Na obra de Tolkien, existem dois personagens chamados Glorfindel: o primeiro deles se sacrifica durante a Queda de Gondolin, e o segundo resgata Frodo dos Nazgul. Como os elfos não podem ter nomes repetidos, Tolkien explica que o primeiro Glorfindel foi ressuscitado na Segunda Era, e enviado para a Terra-Média junto com os Magos Azuis.

Oropher é o avô de Legolas

Na mitologia da Terra-Média, Oropher foi um elfo Sindarin que viveu em Doriath durante a Primeira Era. Após a Guerra da Ira, o personagem se muda para Greenwood. Lá, ele se torna o rei dos elfos da floresta.

Durante grande parte da obra de Tolkien, Oropher e seu reino se isolam dos eventos do mundo. Porém, na Segunda Era, o personagem atende ao chamado de Gil-Galad, participando da Última Aliança dos Homens e Elfos. Oropher também é o pai de Thranduil, e consequentemente, avô de Legolas.

Amdír governou Lothlórien

Assim como Oropher, Amdír foi um elfo Sindarin que viveu em Doriath e se mudou para o Leste após a Guerra da Ira. Enquanto Oropher ficou em Greenwood, Amdír foi mais longe, cruzando o rio Anduin. Eventualmente, ele se tornou rei de Lórinand.

O reino de Lórinand, para quem não sabe, muda de nome com o tempo, passando a ser conhecido como Lothlórien – o reino de Galadriel em O Senhor dos Anéis. Amdír desempenha um papel muito importante nas batalhas da Segunda Era, principalmente no conflito de Dagorlad.

Narvi era amigo de Celebrimbor

Celebrimbor, o príncipe Noldore que cria os Anéis de Poder, é interpretado por Charles Edwards na 1ª temporada de O Senhor dos Anéis. O anão Narvi, um grande amigo do artesão, deve aparecer no segundo ano da série.

Na mitologia de Tolkien, Narvi construiu as famosas Portas de Durin no Portão Oeste de Moria. Se Narvi não surgir na 2ª temporada de Os Anéis de Poder, seu papel, provavelmente, será absorvido por Durin IV, o personagem de Owain Arthur.

Khamûl será um Nazgul

Na 1ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, muitos fãs acreditaram que Theo, eventualmente, se tornaria um Nazgul – o que acabou não acontecendo. Por isso, o segundo ano precisa plantar uma nova semente maligna, e Khamûl é o candidato perfeito para o papel.

Originalmente, Khâmul era o governante humano do reino de Rhûn. Porém, após receber um dos Anéis de Poder, o Rei é corrompido, tornando-se um dos mais temidos servos de Sauron. No final da 1ª temporada, Nori e o Estranho viajam para Rhûn, o que pode resultar na introdução de Khâmul.

A 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder ainda não tem data de estreia no Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.