Os Anéis de Poder: Por que ainda não vimos os filhos de Durin e Disa?

Mesmo após duas oportunidades, por que a série Os Anéis de Poder ainda insiste em esconder as crianças, filhas dos anões Durin e Disa?

No segundo episódio da série bilionária do Prime Video, vemos Elrond finalmente chegando em Moria para se reencontrar com seu velho amigo Durin IV, que se casou e tem agora é pai. As crianças se chamam Gerda e Gamli, e adoram levar os pais à loucura, mas mesmo tendo participado duas vezes da série, ainda não apareceram realmente.

Na visita de Elrond podemos ouvir a bagunça que as crianças estão fazendo, mas quando eles entram em cena estão usando bustos gigantes de pedra que roubaram da coleção de seus pais, e podemos ver apenas suas pequenas pernas.

Já no episódio 4 lançado esta semana, os dois pestinhas acabam tendo uma participação importante que ajuda Elrond a saber como destrancar a mina secreta dos Anões. Mas dessa vez só ouvimos as vozes de Gerda e Gamli, sem sair de seus quartos.

Está começando a aparecer que a série está escondendo as crianças anãs de propósito, mas por que? É provável que Anéis de Poder continue a encontrar formas criativas de esconder os irmãos pela dificuldade de trazer Anões criança para o live-action.

Tanto nos filmes de Peter Jackson, quanto na série da Amazon Prime Video, está estabelecido que a maior parte dos anões da Terra-Média tem sua aparência com muitos pelos e faces com características marcantes, que muitas vezes precisam de algum tipo de prótese para criar o efeito necessário. Não parece ser uma tarefa simples fazer um trabalho de maquiagem complexo em crianças, sem faze-las parecer nem muito humanas nem muito estranhas. Talvez por isso, Anéis de Poder nunca mostrem Gerda e Gamli.

O que sabemos sobre as crianças dos Anões na Terra-Média

Esse assunto é muito pouco comentado por J.R.R. Tolkien em seus trabalhos. Talvez o máximo de informações que temos estão em The War of the Jewels, onde o autor declara que todos os Anões: “tem barba desde o início de suas vidas.”

Isso sugere que Gerda e Gamli tenham pelo facial, como visto em algumas artes conceituais de Anões crianças para a trilogia O Hobbit de Peter Jackson. Por enquanto, ao invés de tentar colocar barba postiça em crianças, que podem ficar falsas demais ou engraçadas sem intenção, a Amazon Prime Video está preferindo esconder seus rostos.

A série Os Anéis de Poder já se aprofundou na mitologia dos anões, mostrando mulheres, por exemplo. Então, quem sabe não daremos uma olhada nas crianças até o fim da temporada?

A nova série de O Senhor dos Anéis tem episódios novos toda sexta-feira no Prime Video.

