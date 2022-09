Os Anéis de Poder: Por que todos odeiam os elfos na série de O Senhor dos Anéis

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chegou ao Amazon Prime Video e retrata uma era em que os elfos eram mais ativos na Terra-Média. Mas diversos personagens de outras raças demonstram não gostarem deles. Veremos o porquê disso agora.

Imortais, os elfos vieram de Valinor a fim de combater Morgoth na Primeira Era, em uma guerra que durou séculos, culminando na vitória deles, que deu início à Segunda Era.

Continua depois da publicidade

Eles eram seres imortais de outro mundo e sua sabedoria os tornavam quase semideuses da Terra-média (embora não fossem, de fato). Mas os efos sabiam o quanto eram importantes – e rotineiramente deixavam os outros saberem disso.

A trilogia de filmes de O Senhor dos Anéis fez um ótimo trabalho ao retratar os elfos como figuras régias, mas por causa da história, não mostrava os elfos dominando seu status sobre todos os outros.

Os Anéis de Poder, no entanto, fez questão de incluir alguns elfos esnobes e as reações negativas ao seu status élfico.

Elfos acreditavam serem superiores

No segundo episódio da série, Galadriel viu uma jangada e a primeira coisa que fez foi tapar intencionalmente os ouvidos. Ela pensou que os Homens não a deixariam a bordo se pudessem ver que ela era uma Elfa – e ela tinha razão.

Quando um deles moveu o cabelo dela para o lado, vimos como os homens não queriam nada com nenhum elfo.

Os anões de Khazad-dûm também não gostavam dos elfos. Elrond pensou que seria calorosamente recebido, mas não foi. Durin IV tinha outros motivos para ficar bravo, mas Durin III não. O rei anão simplesmente queria manter seu mithril escondido e longe dos elfos a todo custo.

Elfos que não se dão bem com os outros também podem ser vistos no lado da história de Arondir. A companhia de Arondir foi encarregada de vigiar os homens das terras do sul.

No passado, eles serviram Morgoth, então os elfos precisavam mantê-los sob controle. Isso gerou sangue ruim entre as duas raças. Enquanto isso, os homens que serviram aos Valar na Guerra da Ira foram recompensados ​​com a ilha de Númenor.

Entre os elfos expondo seu status sobre eles e sendo punidos pelos Valar, eles não tinham nada de bom a dizer sobre os elfos em geral. Até o amigo de Theo brincou com ele sobre sua mãe ser vista com Arondir.

Todas essas situações são exemplos de por que ninguém gostava dos elfos: eles acreditavam que eram melhores do que todos os outros.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder já está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.