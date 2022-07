Os Anéis de Poder prova que ator de O Senhor dos Anéis estava certo sobre Hollywood

O Senhor dos Anéis e a vindoura série Os Anéis de Poder, do Amazon Prime Video, provam que Christopher Lee, que interpretou Saruman nos filmes, estava certo em sua análise de Hollywood.

Christopher Lee era um ator talentoso e versátil com uma filmografia diversificada, que incluía vários papéis em franquias populares.

Continua depois da publicidade

Um de seus mais famosos papéis foi como Drácula em vários filmes de terror da Hammer. O público moderno também pode reconhecê-lo como Conde Dookan nos prelúdios de Star Wars e como Saruman nos filmes O Senhor dos Anéis e O Hobbit .

Esse currículo impressionante cheio de personagens icônicos significava que Lee estava muito familiarizado com franquias e como os estúdios as tratavam em comparação ao tratamento que um filme menor sem uma base de fãs embutida poderia receber.

A Amazon certamente está usando Os Anéis de Poder para despertar entusiasmo e aumentar a audiência em sua plataforma Prime Video. Com cada estúdio aparentemente tendo seu próprio serviço de streaming, há mais competição do que nunca.

Ao usar material que já é familiar para o público, o estúdio tem mais confiança de que um programa ou filme vai se dar bem com seus espectadores e aumentar o número de assinaturas.

Isso, infelizmente, significa que há menos recursos disponíveis para novos criadores com novas ideias. Christoper Lee ilustrou melhor esse ponto quando disse:

“Tentar obter financiamento para uma história que realmente vale a pena é excessivamente difícil”.

Histórias originais são raridade

Isso não quer dizer que os grandes estúdios não possam contar histórias que valham a pena, mas significa que fazer uma peça original em maior escala às vezes pode parecer quase impossível.

Por outro lado, algo como Os Anéis de Poder poderia lançar atores menos conhecidos, porque o estúdio não precisa se preocupar em anexar uma megaestrela para atrair espectadores.

Isso poderia permitir que alguém construísse uma carreira duradoura, muito parecida com o que Christopher Lee conseguiu fazer com Drácula . Ele também mencionou, no entanto, que mesmo como um ator de sucesso, ainda era difícil fazer algo que não fosse um filme de franquia de grande orçamento.

“Da mesma forma hoje, o que eu recebo, são spin-offs de O Senhor dos Anéis, spin-offs de Star Wars”.

Esse comentário certamente não significava que ele se envergonhasse de seu trabalho nessas franquias, mas poderia ser frustrante não se sentir desafiado como ator.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega ao catálogo do Amazon Prime Video em 2 de setembro de 2022.

Sobre o autor Redação