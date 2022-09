Os Anéis de Poder: Quantos episódios tem e quando serão lançados

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder finalmente estreou no Amazon Prime Video, com os dois primeiros episódios lançados simultaneamente. Mas fica a questão: qual é o tamanho dessa temporada e que dias os novos capítulos chegarão? Veremos isso agora.

A primeira temporada de Os Anéis de Poder terá oito episódios ao todo. Isso deixa bastante tempo para a série apresentar a Segunda Era da Terra-Média.

Continua depois da publicidade

Para aqueles que esperam mais, a série já foi renovada para uma segunda temporada, que provavelmente mergulhará mais fundo nas histórias desse período.

Com apenas oito episódios no total, o final da primeira temporada de Os Anéis de Poder chegará dentro de dois meses após a estreia do programa.

Quem assistiu The Boys já está acostumado com esse cronograma do Amazon Prime Video, mas vamos ver as datas específicas, abaixo.

Quando os novos episódios de Os Anéis de Poder vão estrear?

Primeiramente, é bom informar que, a partir do terceiro episódio, a série ganhará novos capítulos à 01h da manhã das sextas-feiras (horário de Brasília). Isto é, caso o Amazon Prime Video não mude algo sem aviso prévio.

Assim sendo, essas são as datas de lançamento dos episódios da primeira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

Episódio 1: quinta-feira, 1 de setembro.

Episódio 2: quinta-feira, 1 de setembro.

Episódio 3: Sexta-feira, 9 de setembro.

Episódio 4: Sexta-feira, 16 de setembro.

Episódio 5: Sexta-feira, 23 de setembro.

Episódio 6: Sexta-feira, 30 de setembro.

Episódio 7: Sexta-feira, 7 de outubro.

Episódio 8: Sexta-feira, 14 de outubro.

Dito isso, agora basta segurar a ansiedade e esperar semanalmente pelos novos capítulos da série.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder já está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.