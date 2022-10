Os Anéis de Poder: Quem é Celeborn, marido de Galadriel, e o que realmente aconteceu a ele

Alerta de spoilers

O penúltimo episódio da primeira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder surpreendeu os fãs com uma revelação sobre Celeborn, marido de Galadriel. A elfa diz que ele está morto, mas será mesmo? Mergulharemos nessa questão agora.

Antes de mais nada, é importante resumir um pouco sobre quem exatamente é Celeborn.

Continua depois da publicidade

Celeborn é um elfo sindarin, príncipe de Doriath o reino da floresta do rei Elu Thingol. Ele é neto de Elmo, irmão de Thingol.

No início da Primeira Era, Finrod e Galadriel foram a Doriath como convidados de Thingol e lá conheceram Celeborn. Ele e a elfa se apaixonaram e casaram-se. Galadriel permaneceu em Doriath com Celeborn por um tempo, até supostamente cruzarem as Montanhas Azuis.

Aqui é importante apontar que não é dado como certo que Celeborn fez tal jornada junto de Galadriel nesse momento, então Os Anéis de Poder pode ter usado essa brecha para fazer a elfa acreditar que o marido está morto.

Celeborn em O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel

Celeborn morreu mesmo?

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder toma muitas liberdades criativas em relação aos livros de J.R.R. Tolkien, mas é praticamente impossível que ele realmente esteja morto.

Na série, Galadriel não chega a dizer que viu ele morrendo, ou algo assim, ela apenas acredita que ele tenha morrido. Assim sendo, provavelmente veremos ele na segunda temporada, ou até no fim da primeira.

Vale apontar que Celeborn é importante demais para ser “trocado” por outro personagem. Ele e Galadriel se tornam pais de Celebrían, que se casa com Elrond.

Assim sendo, Celeborn e Galadriel são avôs de Arwen, que eventualmente se casa com Aragorn.

Não bastasse isso, Celeborn e Galadriel se tornam os senhores de Lothlórien. Seria ousadia demais mudar tanta coisa no legendário de Tolkien em Os Anéis de Poder. Sem falar que isso atrairia a ira dos fãs.

Falando à imprensa durante uma sessão de perguntas e respostas do sétimo episódio, o showrunner JD Payne provocou que o destino de Celeborn foi “ambíguo” por um motivo.

“[Galadriel] diz que nunca mais o viu”, disse Payne. “Ambíguo. E sabemos que há coisas que os dois fazem juntos em termos de filha, reinos que fundarão, todos os tipos de coisas”.

“Então seria muito difícil acreditar que ela nunca mais o veria. Mas vamos ver”, continuou.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.