Os Anéis de Poder responde uma das dúvidas mais antigas sobre O Senhor dos Anéis

Alerta de spoilers

A primeira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder foi encerrada e responde uma das dúvidas mais antigas sobre as obras de J.R.R. Tolkien: afinal, por que anéis?

Mesmo aqueles com apenas um conhecimento passageiro da cultura pop sabem que O Senhor dos Anéis diz respeito a um vilão que cria um anel mágico para dominar a Terra-média. O Lorde das Trevas Sauron derrama todo o seu conhecimento sombrio no Um Anel, bem como sua própria força vital, planejando corromper aqueles que usam os Anéis de Poder menores forjados anteriormente.

Continua depois da publicidade

O plano quase funciona, mas o vilão é derrotado quando Isildur corta o Um Anel de sua mão e, eventualmente, o objeto cai nas mãos de um hobbit.

O plano de Sauron sempre inspirou uma pergunta: por que os anéis? Por que o inimigo dos povos livres da Terra-média não criou os Colares do Poder, ou as Espadas do Poder, ou qualquer outro objeto?

O final da primeira temporada de Os Anéis de Poder responde a essa pergunta através da sabedoria maculada de Celebrimbor de Charles Edwards.

O episódio começa com Celebrimbor, Galadriel, Elrond e Gil-galad discutindo a forja de um objeto de mithril que evitará a luz dos elfos de desaparecer. O primeiro pensamento de Celebrimbor foi aparentemente um orbe gigante, antes de perceber mais tarde que o objeto de mithril deve ser carregado.

Enquanto Galadriel pondera sobre uma espada e Elrond sugere um cetro, o mestre-ferreiro de Eregion observa que uma forma circular seria ideal, porque a luz dentro do mithril se curvaria sobre si mesma para criar um loop infinito de poder ressonante.

Uma vez que Halbrand (Sauron disfarçado) se envolve, a equipe percebe que essa magia incrível deve ser dividida e, portanto, o recipiente deve ser menor que uma coroa. Um anel torna-se a solução óbvia – facilmente transportado, pequeno o suficiente para poupar os materiais escassos, redondo para amplificar seu poder.

Decisão afeta o futuro da Terra-média

Ao projetar os objetos para serem anéis, Celebrimbor, sem saber, dá à Terra-média um vislumbre de esperança na luta contra Sauron, que presumivelmente não teve escolha a não ser modelar seu Anel Governante à imagem deles.

Como algo pequeno e fácil de remover, Isildur teve mais facilidade em liberar o Um Anel da mão de Sauron do que se a arma fosse algo mais pesado, ou usado em algum lugar menos acessível que os dedos.

A forma diminuta do Anel permite que ele permaneça elusivo durante a maior parte da Terceira Era, saindo do alcance de Isildur e passando totalmente despercebido até Sméagol, que fez um bom trabalho em escondê-lo. O mesmo vale para Bilbo Bolseiro mantendo o Anel no bolso. Se o Anel fosse uma espada, cetro ou mesmo uma coroa, o prêmio de Sauron provavelmente teria sido descoberto muito mais cedo,

Mais importante, isso torna a tarefa de Frodo infinitamente mais fácil em O Senhor dos Anéis . O Um Anel provou ser pesado o suficiente para Frodo e Sam enquanto eles se arrastavam pela paisagem montanhosa de Mordor. Imagine se os dois hobbits menores fossem forçados a carregar uma espada élfica de tamanho normal, conforme a sugestão de Galadriel.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é exibido pelo Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.