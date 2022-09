Os Anéis de Poder: Revelado como as cenas dos anões foram filmadas

O sucesso do Prime Video, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, explora a Segunda Era da Terra-Média. Mostrando diversas raças da mitologia de J. R. R. Tolkien, um dos astros explicou como as cenas dos anões foram filmadas na série.

Além dos anões, a série apresenta muitas das raças com as quais os fãs de O Senhor dos Anéis já estarão familiarizados, incluindo elfos, homens e os hobbits conhecidos como Harfoots.

Diferentemente da trilogia O Hobbit, a série tentou usar mais efeitos práticos do que efeitos especiais, para que o tamanho dos personagens fosse algo mais real.

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, diz a sinopse da série.

Filmagens complicadas

No segundo episódio, o personagem Elrond viaja para Khazad-dûm e se encontra com o príncipe Durin IV. Durin desafia Elrond para uma competição de quebrar rochas enquanto os anões cantam e aplaudem ao redor deles.

Apesar de ser maior em tamanho, Elrond perde a competição. Após isso, ele e Durin se entendem, antes de poderem se aventurar em episódios posteriores.

Em uma entrevista ao Vulture, Robert Aramayo, explicou como foi filmar a cena de quebrar rochas com o astro Owain Arthur.

O ator comenta que muito disso se resumia aos atores de fundo que foram usados ​​na cena, com os atores atrás dele posicionados para fazê-lo parecer maior. Enquanto isso, os atores atrás de Arthur foram usados ​​para fazer Durin parecer do tamanho de um anão.

“Owain Arthur, que interpreta Durin, trabalhava com atores de fundo que estavam por perto para fazê-lo parecer do mesmo tamanho que os anões ao seu redor. Eu trabalhava com atores de fundo que estavam por perto para me fazer parecer maior do que ele”, disse o astro.

Aramayo relembrou que os outros atores e pessoas que participaram da cena estava torcendo por Athur, enquanto ele quebrava mais pedras.

“Nessa sequência de quebrar pedras, por exemplo, Owain é um homem enigmático e incrível de se estar por perto, então quando ele está quebrando pedras, todos estavam torcendo por ele como se estivessem em uma cervejaria”, relembra o ator.

“Então a energia era muito diferente com um monte de gente nova que veio para minha cobertura e não gostou tanto de mim. Então, às vezes, era realmente útil para a atuação”, concluiu ele.

O comentário de Aramayo relembra de como Peter Jackson, diretor da trilogia O Senhor dos Anéis, lidou com diferentes tamanhos de raça nos filmes.

O cineasta usou duplas de escala e conjuntos de tamanhos diferentes para criar a percepção de que certos personagens eram grandes ou menores, deixando o CGI de lado.

No entanto, Jackson optou por usar mais efeitos visuais durante a trilogia O Hobbit quando se tratava do tamanho dos anões contra o tamanho dos homens.

Em O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, ficou evidente que a produção tentou usar métodos mais práticos sobre o tamanho dos personagens.

A nova série de O Senhor dos Anéis tem episódios novos toda sexta-feira no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.