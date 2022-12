Os Anéis de Poder: Veja diretoras e número de episódios da 2ª temporada

Alerta de spoiler

A segunda temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder vai demorar a chegar, mas a produção já está sendo encaminhada. O Prime Video anunciou o elenco inteiramente de diretoras desse segundo ano e também a contagem de episódios.

Enquanto J.A. Bayona e Wayne Che Yip foram os diretores principais da primeira temporada, a segunda receberá uma equipe feminina de direção.

Charlotte Brändström, que dirigiu dois episódios da primeira temporada, foi promovida a diretora principal. Ela será acompanhada pelas recém-chegadas à franquia, Sanaa Hamri e Louise Hooper.

Também foi revelado que Brändström dirigirá quatro episódios, enquanto Hamri e Hooper dirigirão dois cada, confirmando que a segunda temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder terá 8 episódios, como a primeira.

Galadriel e Halbrand em Os Anéis de Poder

O elenco da segunda temporada de Os Anéis de Poder

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, diz a sinopse da série.

O elenco da série conta com Morfydd Clark, Lenny Henry, Robert Aramayo e Charles Edwards, interpretando os personagens principais.

Além dos nomes que integravam o elenco do primeiro ano, a série trará alguns novatos à franquia O Senhor dos Anéis.

Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, and Nicholas Woodeson entram para a série do Prime Video, em papéis que ainda não foram divulgados.

Mas o que chamou mais a atenção foi a troca do intérprete de Adar, líder dos orcs. Ele será vivido por Sam Hazeldine na segunda temporada. O motivo da troca não foi divulgado.

Você pode assistir Os Anéis de Poder na Amazon Prime Video.

