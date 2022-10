Os Anéis de Poder: Vilão retorna em trailer épico; veja

O Prime Video divulgou o trailer final da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, destacando o retorno do vilão Sauron.

Já indo para seu oitavo e último episódio da primeira temporada, o seriado de sucesso do streaming está com seu segundo ano em produção.

Continua depois da publicidade

Após tanta demora para revelar Sauron, o vilão finalmente apareceu na prévia, e está ameaçando toda a Terra-Média mais uma vez (via ScreenRant).

Galadriel e outros personagens terão de lutar para salvar as Terras do Sul e o mundo, antes que ele entre nas trevas para sempre.

Veja o trailer, abaixo.

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.