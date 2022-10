Os códigos secretos da Netflix para acessar categorias de séries e filmes

Muitos fãs não sabem, mas (quase) todas as páginas da Netflix têm um “código”, que decide quais séries ou filmes vão aparecer na área específica. Além disso, existem códigos secretos e especiais para cada gênero e subgênero disponíveis no catálogo do serviço de streaming.

O código da Netflix para animação, por exemplo, é 4698. Ou seja, se você acessar o site (https://www.netflix.com/browse/genre/4698) poderá conferir todas as séries e filmes mais populares do gênero.

Ou seja, para encontrar a página de cada gênero ou subgênero, os assinantes precisam apenas utilizar a URL (https://www.netflix.com/browse/genre/XXXX) e trocar os quatro X pelo código número em questão.

Cada filme e série também tem seu próprio código, e você pode usar as sequências numérica até mesmo para encontrar títulos similares ao conteúdo consultado.

Os códigos secretos da Netflix

Na Netflix, o código do hit Stranger Things, por exemplo, é 80057281. Ou seja, se você acessar o site https://www.netflix.com/browse/similars/80057281 poderá conferir todos os títulos que a plataforma considera semelhantes à trama de Eleven e seus amigos.

Para utilizar os códigos específicos de filmes e séries, e encontrar conteúdos similares, basta entrar no site (https://www.netflix.com/browse/similars/XXXX) e trocar os Xs pelo código numérico.

Quando você encontrar a página que estava procurando, pode buscar pelos títulos de duas maneiras diferentes.

No padrão da plataforma, a Netflix já mostra todas as recomendações para os usuários. No entanto, se você clicar no pequeno quadrado sob a imagem do perfil, e então escolher “Sugestões para você”, pode alterar a ordem de exibição.

As opções incluem: “Ano de estreia”; que organiza os títulos em ordem cronológica, “A-Z”, que traz os filmes e séries em ordem alfabética e “Z-A”, que utiliza a ordem alfabética inversa.

Vale lembrar que esses códigos funcionam apenas no site da Netflix, não em dispositivos móveis ou no app da plataforma em Smart TVs. Veja abaixo a lista completa de códigos.

Comédia – 6548;

Comédia stand-up – 11559;

Sátiras – 4922;

Pastelão – 10256;

Comédias de humor negro – 869;

Comédias cult – 9434;

Ação & Aventura – 1365;

Thrillers – 8933;

Suspense – 448;

Ação e fantasia – 3307124;

Ação e aventura com violência – 6374;

Filmes de gângsters – 31851;

Faroeste – 7700;

Drama (em geral) – 5763;

Dramas criminais da TV – 26009;

Dramas de esporte – 7243;

Mistérios – 9994;

Dramas baseados em livros – 4961;

Dramas independentes – 384;

Dramas sobre problemas sociais – 3947;

Animação (em geral) – 4698;

Animes – 2233975;

Animação para crianças – 81331102

Animação para adultos – 11881;

Animação imaginativa – 33226;

Documentários (em geral) – 6839;

Documentários sobre música – 90361;

Documentários sobre crimes – 9875;

Documentários sobre história – 5349;

Documentários sobre viagens e aventura – 1159;

Exclusivos da Netflix – 839338;

Séries cult de TV – 74652;

Filmes de terror – 8711;

Reality shows – 9833;

Filmes familiares – 51056;

Filmes para chorar – 6384;

Filmes sobre animais – 6895.

