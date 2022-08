Os episódios de The Big Bang Theory que a atriz de Penny se recusa a assistir

The Big Bang Theory conta com inúmeros episódios icônicos e Penny está presente desde o início da série. Existem alguns, no entanto, que a intérprete da personagem se recusa a assistir.

Embora seu papel como Penny em The Big Bang Theory tenha tornado-a uma mega-estrela, Kaley Cuoco não era estranha em trabalhar na frente das câmeras de TV antes de se juntar ao elenco do programa.

Continua depois da publicidade

Além de comerciais de TV e participações especiais em várias séries, ela estrelou com o saudoso John Ritter e Katey Sagal no seriado 8 Simple Rules e também apareceu em 22 episódios de Charmed (o original).

Dito isso, ela já era uma atriz bem experiente antes de ingressar na série de grande sucesso.

Vamos ver quais episódios de The Big Bang Theory Kaley Cuoco evita ao máximo assistir.

Kaley Cuoco se recusa a assistir esses episódios de The Big Bang Theory

Com um total de 279 episódios de The Big Bang Theory exibidos, Cuoco realmente aparece em praticamente todos: 277 episódios. Ela não pôde participar de dois após ter quebrado a perna em um acidente de equitação (via TV Line).

Acontece que, no entanto, ela tem sentimentos definidos sobre quais desses muitos episódios ela assiste ou evita ver.

Falando com Conan O’Brien em seu podcast Conan O’Brien Needs a Friend, a atriz admitiu que se recusa a assistir os episódios mais recentes.

“Os mais novos ainda são muito recentes para mim. É muito emocional para mim”.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.