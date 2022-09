Os melhores memes e reações a O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Contém spoilers

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder finalmente está entre nós e os fãs já estão celebrando o retorno à Terra-média com vários memes.

A série exclusiva da Amazon Prime Vídeo já lançou os primeiros dois episódios de uma só vez, estratégia usada por Kenobi da Disney+. Os fãs do universo Tolkien estavam sedentos por novos lançamentos e parecem estar gostando muito do que viram em Os Anéis de Poder até agora.

Continua depois da publicidade

A maioria das reações são elogios à performance de Morfydd Clark como uma versão mais jovem da já conhecida do público Galadriel. A Amazon alega ter gasto cerca de 1 bilhão de dólares na série e confirmou uma segunda temporada.

Confira alguns dos memes e reações:

A reação dos fãs

“Foram só dois episódios, mas a performance de Morfydd Clark como Galadriel em Os Anéis de Poder tem que ser um dos maiores destaques. Ela equilibra perfeitamente ter essa presença etérea nas telas enquanto é forte e fala o que pensa”, tuitou uma fã.

“Mulheres de uniforme” brincou outro fã.

“Eu sou fã de O Senhor dos Anéis a minha vida toda e deixa eu te falar, Os Anéis do Poder é absolutamente fantástico. A fotografia, as locações, e a qualidade no geral dessa série até agora é incrível.”, elogiou um fã de longa data do universo Tolkien.

Em um meme com Jim de The Office olhando pela janela um fã brinca: “Elfos: O Rei Gil-Galad diz que os dias de guerra acabaram! Nós podemos ir! Os orcs: “

Em outro meme uma usuária do Twitter diz: “Elrond com baixa opacidade retorna” comparando uma cena dos filmes com a série.

Outra fã parece ter gostado bastante da princesa Disa: “Só estou dizendo, estou aqui pela Princesa Disa” com uma montagem onde Díaz de Brooklyn 99 protege um gatinho com o rosto da personagem.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder está sendo lançado como exclusivo da Amazon Prime Vídeo.

Sobre o autor Redação