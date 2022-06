Os mistérios que a Parte 2 de Stranger Things 4 precisa responder

A estreia de Stranger Things 4 provou, mais uma vez, que a série é uma das mais queridas da Netflix. A nova leva de episódios encanta por sua trilha sonora, assusta com novos monstros e impressiona com a introdução de personagens inéditos. Mesmo assim, os novos capítulos terminam sem resolver vários mistérios.

O fato de Stranger Things 4 terminar com um final em aberto não é exatamente uma surpresa. Afinal de contas, devido à enorme extensão dos novos episódios, a Netflix decidiu dividir a 4ª temporada em duas Partes.

Continua depois da publicidade

A 1ª parte, com 7 episódios, já está disponível na plataforma. A 2ª, com os dois últimos capítulos, chega ao catálogo da Netflix somente no início de julho.

Enquanto isso, listamos abaixo 5 mistérios que a Parte 2 da 4ª temporada de Stranger Things precisa (urgentemente) responder; confira.

Eleven terá os poderes de volta na Parte 2 de Stranger Things 4?

Uma das maiores questões da 4ª temporada de Stranger Things envolve os poderes de Eleven. Afinal: a personagem de Millie Bobby Brown conseguirá recuperar suas habilidades especiais?

Vale lembrar que Eleven perde seus poderes telecinéticos no final da 3ª temporada, durante o confronto com o Devorador de Mentes. Nos novos episódios, a personagem vai até uma base secreta em Nevada para reverter a mudança.

No centro de experimentos, Eleven é obrigada a trabalhar novamente com o ‘Papai’ – ou seja: o Dr. Martin Brenner. Para recuperar seus poderes, a personagem passa por um processo doloroso, no qual revive os maiores traumas de seu passado.

A Parte 2 da 4ª temporada, dessa forma, deve revelar se Eleven conseguirá reaver suas habilidades.

Nancy e Max vão morrer?

Em uma entrevista recente, Millie Bobby Brown sugeriu que Stranger Things deve “seguir o exemplo de Game of Thrones” e matar personagens importantes.

Tudo indica que Brown estava brincando. Porém, a 4ª temporada de Stranger Things coloca duas personagens em grande perigo: Max e Nancy.

Nos novos episódios, Max e Nancy ficam na mira de Vecna. Felizmente para Max, Robin descobre que músicas têm o poder de afastar as alucinações do monstro.

Porém, na reta final, Nancy (ainda no Mundo Invertido) entra em uma espécie de transe sob a influência do monstro.

Será que Nancy conseguirá se salvar do mesmo jeito de Max? E, de forma realista, por quanto tempo a trilha de Kate Bush poderá afastar Vecna?

Os portais do Mundo Invertido serão fechados?

Um dos aspectos mais interessantes da 4ª temporada de Stranger Things é a chegada de Vecna. Cada vez que o monstro mata uma de suas vítimas, abre-se um novo portal para o Mundo Invertido.

Ao que tudo indica, existem três portais para o Mundo Invertido em Hawkins. Porém, o número pode ser muito maior.

Nesse sentido, a luta para fechar os portais deve se estabelecer como um dos temas mais importantes dos episódios finais de Stranger Things 4.

Eleven conseguirá enfrentar Vecna?

Na 4ª temporada de Stranger Things, graças à esperteza de Dustin, a turma de Hawkins consegue descobrir o paradeiro de Vecna, além de uma rota de fuga do Mundo Invertido.

Agora, fica a questão: como o grupo conseguirá lutar contra o monstro sem os poderes de Eleven? Afinal de contas, a personagem (ainda) não pôde recuperar suas habilidades.

Mesmo se Eleven conseguir tomar os poderes de volta, será que ela chegará a Hawkins a tempo de salvar o dia?

O que acontecerá com Joyce e Hopper?

No último episódio da Parte 1 da 4ª temporada de Stranger Things, Joyce Byers e Murray Bauman finalmente chegam à prisão russa onde Jim Hopper é mantido como refém.

A dupla dinâmica ajuda Hopper e Dmitri a escapar do Demogorgon. Porém, o monstro continua a solta, o que pode causar grandes problemas nos próximos episódios.

Joyce, Murray, Hopper e Dmitri podem até ter ganhado a batalha, mas ainda estão longes de vencer a guerra.

Sendo assim, na Parte 2 de Stranger Things 4, o quarteto deve lutar para escapar da prisão sem atrair a atenção dos soviéticos.

A Parte 2 da 4ª temporada de Stranger Things estreia na Netflix em 1 de julho.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.