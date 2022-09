Os Simpsons: A séria condição da qual Homer sofre e você não lembrava

Os Simpsons pode ser uma série de comédia, mas não deixa de abordar assuntos bem sérios. Um desses é uma condição da qual Homer sofre, da qual você pode ter se esquecido.

Homer representa o homem comum americano, assim como os outros habitantes de Springfield satirizam grande parte da cultura americana.

Ao longo dos mais de 30 anos de história do desenho, Homer foi definido por sua personalidade imbecil, preguiçosa e muitas vezes incompetente que o coloca em muitos problemas.

No entanto, ele permaneceu uma figura cativante, pois Homer finalmente faz o que é certo por amor à sua esposa e filhos.

Independentemente disso, suas falhas são o que nos fazem amar o grandalhão amarelo, bem como o que ajudou a tornar o seriado tão divertido.

Desde sua educação nada brilhante nas mãos de Abe Simpson até seu amor sem fim pela cerveja Duff, Homer tem muitas razões para agir da maneira que age. No entanto, pode ser fácil para os fãs esquecerem que a aparente preguiça de Homer recebeu uma explicação, que é muito mais profunda do que simplesmente passar muitas noites bebendo cervejas Duff na Taverna do Moe.

O sério problema que aflige Homer

No episódio de estreia da 27ª temporada, Homer é diagnosticado com narcolepsia pelo Dr. Julius Michael Hibbert.

A narcolepsia, para quem não sabe, é um distúrbio neurológico, que afeta sua capacidade de acordar e dormir (via Looper).

O distúrbio geralmente faz com que a pessoa adormeça em momentos aleatórios ao longo do dia com pouco ou nenhum aviso.

Pode até fazer com que você perca o controle de seus músculos, tenha alucinações e tenha paralisia do sono.

Especialistas estimam que a maioria das pessoas que tem narcolepsia não sabe que a tem, fazendo com que muitas não sejam tratadas.

Obviamente, tal distúrbio pode ser perigoso para sua saúde em certas situações, incluindo a operação de máquinas pesadas.

No caso de Homer, trabalhar em uma usina nuclear provavelmente não é a melhor linha de trabalho.

Por mais bobo que Os Simpsons possa ser, são episódios como esse que mostram o quão conscientes seus criadores estão ao discutir esses tópicos.

