Os Simpsons admite que episódio da Lady Gaga é um dos piores

Com mais de 700 episódios, é difícil definir qual o melhor, ou o pior, capítulo de Os Simpsons. No entanto, a própria série animada reconhece que o episódio com Lady Gaga é um dos piores.

O 16º episódio da 34ª temporada, Hostile Kirk Place, zombou da história da série de uma maneira bastante astuta.

Continua depois da publicidade

Um conflito entre Kirk Van Houten e Gloria Prince foi utilizado para chamar a atenção para os dias mais sombrios de Springfield. Um desses eventos foi revelado como a visita de Lady Gaga à cidade na 23ª temporada, episódio 22, “Lisa Goes Gaga”, que ainda é considerado um dos episódios mais decepcionantes da série.

Hostile Kirk Place focou nas tentativas de Kirk de evitar ensinar as partes “chatas” da história de Springfield, o que destacaria as falhas de seus ancestrais especificamente.

Posicionada contra ele estava a família Prince, que falou sobre a importância de lembrar a história e sentir um nível de vergonha por ela.

A mãe de Martin, Gloria, citou especificamente os “dias mais sombrios de Springfield” durante o episódio, fazendo referência direta ao Monotrilho de Springfield e Lady Gaga.

Os pontos baixos de Springfield

A referência ao monotrilho é de Marge vs. the Monorail, da 4ª temporada, escrito por Conan O’Brien, no qual Springfield foi enganado por um vigarista que tentava gastar US$ 3 milhões em um monotrilho defeituoso.

Esse evento faz sentido como um “dia sombrio” na história da cidade, porque é um lembrete doloroso de sua ingenuidade e poderia ter custado inúmeras vidas se não fosse pela intervenção afortunada de Homer Simpson.

Mas o outro evento que Gloria menciona não foi necessariamente um problema para Springfield – em vez disso, foi um dia infame para o seriado como um todo.

Enquanto Marge vs. the Monorail é muitas vezes apontado como um dos melhores episódios dos Simpsons, Lisa Goes Gaga é considerado um ponto baixo para a série. Ao passar pela cidade, Lady Gaga se encarregou de animar os cidadãos tristes de Springfield – mas encontrou um desafio particularmente complicado em levantar o espírito de Lisa, porque as últimas ações de Bart haviam virado toda a escola contra sua irmã.

Enquanto Gaga foi elogiada pelos produtores e críticos da série como uma talentosa atriz cômica, o episódio teve uma premissa frustrante e terminou em um final cruel em que Moe foi atingido por um trem. O episódio foi criticado por fãs em sites como o IMDb.

No Brasil, Os Simpsons está disponível no catálogo da Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.