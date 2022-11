Os Simpsons esquece a origem de Homer

Os Simpsons é a série animada de mais sucesso e uma das mais antigas a estar em exibição, que traz a grande família de Homer, o personagem principal.

Em sua 34ª temporada, a animação continua surpreendendo, mas mudando algumas questões sobre a história da própria série nas primeiras temporadas.

A série costuma fazer algumas retcons, que causam problemas, e chegando a alterar arcos que anteriormente estavam concluídos.

Um dos mais recentes é justamente envolvendo Homer, com Os Simpsons esquecendo a origem de seu personagem principal.

Pai de Homer tem um novo filho predileto

No episódio oito da 34ª temporada, Homer não entende por que o vovô era incapaz de ser um pai gentil e presente para ele.

Abe está tendo um grande sucesso na tarefa de pai e marido, após ele adotar um jovem garoto, dando toda a atenção e amor para ele.

Porém, o problema entre Abe e Homer era justamente Mona, a mãe do protagonista, visto que ela acabou deixando os dois e nunca retornou para Abe.

Mesmo com esse problema, Abe e Homer fazem as pazes, com Abe explicando por que ele lutou muito para criá-lo. A razão original seria a má educação que o vovô recebeu.

Ele lembra que o nascimento de Homer o lembrou que ele não era mais um jovem, tendo que ter mais maturidade. Mas o novo enteado de Abe o faz se sentir jovem por conta de suas travessuras.

Isso justamente vai contra alguns episódios anteriores presentes na sexta e 33ª temporada. Os episódios reafirmaram que Abe lutou por Homer por sempre lembrar de Mona.

A retcon justamente se perde, e agora afirma que Abe preferiu manter Homer por perto, pois sabia que teria de ser mais maduro por ter um filho.

Ainda com as imperfeições de Homer, que realmente se parece com Krusty, ele é um pai presente que quer o melhor para seus filhos, assim como Abe quis para Homer.

Embora Abe seja um pai imperfeito, ele esquece totalmente os motivos pelo qual lutou por Homer anteriormente, e tenta ser um pai melhor para seu filho adotivo.

Os Simpsons está no Star+.

