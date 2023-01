Os Simpsons, Family Guy e Bob’s Burgers ganham duas novas temporadas cada

O canal americano Fox renovou as séries Os Simpsons, Family Guy e Bob’s Burgers para mais duas temporadas cada, informou o Hollywood Reporter.

Com isso, as três séries animadas garantem sua permanência no ar até 2025.

Os Simpsons irá até sua 36ª temporada, Family Guy para a sua 23ª e Bob’s Burgers para sua 15ª.

“Em 750 episódios de Os Simpsons, 400 episódios de Family Guy e 250 episódios de Bob’s Burgers, não poderíamos estar mais orgulhosos de continuar entregando esses três sucessos animados com as equipes mais brilhantes de animação”, disse o vice-presidente executivo da 20th Television Animation, Marci Proietto, em comunicado.

“Nosso relacionamento com a Fox nas últimas três décadas permitiu que esse trio de programas prosperasse, crescesse e oferecesse momentos imensuráveis de entretenimento hilário e irreverente para os fãs, e estamos absolutamente entusiasmados com o fato de a Fox das temporadas em dobro para estas séries icônicas”, finalizou.

Os Simpsons, Family Guy (Uma Família da Pesada) e Bob’s Burgers estão disponíveis no Star+.

