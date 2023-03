Como os fãs de Os Simpsons já sabem, os personagens da série vivem eternamente na mesma idade. Por isso, surge uma questão: o que Bart e Lisa fariam caso chegassem à vida adulta? Para solucionar essa pergunta, um dos episódios mais recentes da 34ª temporada acaba de revelar a verdadeira vocação de Bart.

Criada por Matt Groening, Os Simpsons era originalmente uma série de curtas animados que fazia parte do Tracey Ullman Show em 1987. Após 3 temporadas de sucesso, Os Simpsons virou a série completa que fãs conhecem e amam.

Nas temporadas mais recentes, Os Simpsons conquistou ainda mais fãs por trazer easter eggs de várias obras da cultura pop, entre filmes, séries, quadrinhos e astros de Hollywood. Em 2023, a animação foi renovada para sua 35ª e 36ª temporada.

Mostramos abaixo como a 34ª temporada de Os Simpsons finalmente revela a verdadeira vocação de Bart Simpson; confira!

Os Simpsons revela futuro de Bart em novo episódio

No decorrer das 34 temporadas de Os Simpsons, a série já viajou ao futuro em diversos episódios – e em cada um deles, o destino da Família Simpson é muito diferente.

Em algumas versões do futuro, por exemplo, Lisa é uma bem sucedida empresária, e em outra, é a presidente dos Estados Unidos.

De maneira similar, os “futuros” de Bart também costumam caracterizar o personagem como uma nova versão de Homer, ou como um cara desiludido e desempregado.

“Bartless”, o 15º episódio da 34ª temporada de Os Simpsons, subverte essa tendência ao oferecer um caminho alternativo para o personagem.

Nas primeiras cenas do capítulo em questão, Bart demonstra um talento impressionante para introduzir crianças ao mundo da leitura.

As cenas dão a entender que, provavelmente, a verdadeira vocação de Bart é se tornar um escritor de livros infantis.

É um futuro surpreendente (e promissor) para o personagem. Até mesmo Homer e Marge ficam chocados ao descobrir o talento do filho.

A trama fica ainda mais interessante quando a professora de Bart, e outros funcionários da escola, elogiam a maneira como o personagem interage com as crianças e como ele as incentiva a ler com piadinhas e comentários engraçados.

Inicialmente, Homer e Marge ficam furiosos com as estripulias do filho, mas o sucesso dele em trazer risadas para as crianças prova que o casal deve mudar as expectativas sobre o futuro do filho.

O fracasso acadêmico de Bart, vale lembrar, é decorrente do “gene dos Simpsons”, um traço genético que, supostamente, diminui sua inteligência com o passar do tempo.

Por outro lado, o sucesso não é medido apenas por conquistas acadêmicas, mas também pode realizações pessoais – e dado o sucesso de Bart entre os colegas de escola, tudo indica que ele se tornará um famoso autor de livros infantis no futuro.

No Brasil, Os Simpsons está disponível no catálogo da Star+.



Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.