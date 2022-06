Os Simpsons muda sentido de piada 30 anos depois

A série animada Os Simpsons mudou o sentido de uma piada 30 anos depois do episódio ir ao ar.

No episódio da quinta temporada, intitulado “Bart Gets Famous”, Bart desaparece após uma viagem de campo. O diretor Skinner e a Sra. Krabappel ligam para a casa dos Simpsons, mas ninguém atende (via ComicBook).

Logo, eles ligam diretamente para Homer, que é visto de toalha na cintura durante seu expediente no trabalho. O protagonista atende e diz: “Vocês vão ter que falar, estou de toalha”.

Os fãs levaram como um humor normal ao longo do tempo, mas o escritor da série, Josh Weinstein, explicou sobre a piada e a tornou menos engraçada.

“Por 25 anos, eu assumi (e adorei) que era apenas um non sequitur, mas então alguém explicou que é o que as pessoas com cabelos compridos dizem quando têm uma toalha sobre o cabelo molhado (e orelhas) depois do banho quando respondem o telefone”, explicou Weinstein, em uma publicação no Twitter. “Faz 100% sentido, mas também me faz gostar menos de piadas.”

A piada apenas realça o quão bobalhão Homer é, totalmente irresponsável em seu trabalho na Usina Nuclear de Springfield. No entanto, para muitos fãs, a explicação da piada pode ter tirado um pouco da graça na cena.

Apesar de mudar o sentido da piada, a série continua resolvendo até mistérios, como no final da 33ª temporada.

