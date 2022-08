Os Simpsons precisa abandonar ESSA irritante tendência

Os Simpsons é uma série animada conhecida por várias coisas, incluindo algumas previsões muito certeiras.

Embora novos episódios de Os Simpsons tenham começado recentemente a ser editados em piadas tópicas imediatamente antes da transmissão do programa, essa tendência precisa ser descontinuada.

Continua depois da publicidade

Os Simpsons não é South Park. Embora ambos os programas tenham seus defensores e detratores (e o último foi, sem dúvida, influenciado pelo primeiro), a sátira política grosseira de South Park não é a mesma que o tom de comédia mais caloroso e familiar de Os Simpsons.

Embora isso possa parecer óbvio para muitos espectadores de ambos os programas, episódios recentes de Os Simpsons deixam claro que a série nem sempre está ciente da lacuna estilística entre Springfield e South Park.

Em uma tentativa transparente de ganhar um pouco da popularidade de South Park, a 33ª temporada de Os Simpsons apresentou inúmeras piadas que foram claramente adicionadas aos episódios no último segundo, na tentativa de tornar o programa mais oportuno e atual.

Não apenas essas piadas não eram particularmente fortes, mas as piadas de Os Simpsons também serviram à função irônica de fazer com que suas aventuras parecessem instantaneamente datadas.

Editar piadas tópicas oportunas em episódios pouco antes de seu lançamento não faz Os Simpsons parecerem South Park, mas faz o programa parecer desagradável, como aponta o ScreenRant.

Embora haja muito que a 34ª temporada de Os Simpsons possa fazer para melhorar a posição crítica do programa, sem dúvida a coisa mais importante que a série deve priorizar é descontinuar essas adições mal consideradas.

Os Simpsons não é rápido o suficiente

Por mais que Os Simpsons tenha sido capaz de fazer comentários políticos inteligentes e eficazes sobre os eventos atuais, o fato do programa não compartilhar o tempo de resposta rápido das temporadas posteriores de South Park significa que as piadas de Os Simpsons sempre estarão com o pé atrás quando se trata de fazer referências atualizadas.

Ao longo dos 33 anos de história da série, Os Simpsons sempre teve uma relação complicada com a pontualidade.

Por um lado, Os Simpsons é uma sátira social, que zomba das tendências da cultura e da política, o que significa que a animação deve ser relativamente atualizada para evitar parecer fora de contato com a realidade.

No entanto, as tentativas do programa de lidar com modas passageiras como Pokemon Go ou memes vários anos depois que sua popularidade atingiu o pico é prova de que Os Simpsons lutou para se sentir relevante e muitas vezes pode parecer desesperados quando a série tenta ser mais atual.

Como uma comédia tradicionalmente animada, um episódio de Os Simpsons leva oito meses para ser produzido. Como tal, não é um veículo para sátira de resposta rápida na veia de, por exemplo, South Park ou Saturday Night Live.

Os Simpsons está disponível no Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.