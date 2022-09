Os Simpsons previu em 2014 a morte da Rainha Elizabeth? Veja

No dia 8 de setembro de 2022, o mundo se despediu da Rainha Elizabeth II. A monarca mais longeva da história do Reino Unido faleceu aos 96 anos. Com a morte da Rainha, muitas pessoas começaram a divulgar nas redes sociais uma cena de Os Simpsons – que supostamente, acerta em cheio a data do falecimento de Elizabeth II.

Para muitos fãs, Os Simpsons é uma “série profeta”. A produção animada já “previu” a eleição de Donald Trump, a epidemia de Covid-19, e alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos anos

Mas afinal: a cena de Os Simpsons que (supostamente) acerta a data da morte da Rainha Elizabeth é real? Ou é apenas uma brincadeira de trolls?

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a cena em questão e sua relação com a morte da Rainha Elizabeth; confira.

Cena de Os Simpsons realmente previu a morte da Rainha Elizabeth?

Após os representantes da Família Real confirmarem a morte da Rainha Elizabeth II, uma imagem de Os Simpsons passou a circular nas redes sociais.

Na imagem (tirada de um episódio exibido em 2014), o caixão da Rainha Elizabeth aparece com a mensagem “1926-2022”. A cena, dessa forma, “marca” a data da morte da monarca para 2022.

Ao analisar o tweet viral que acompanha a foto, é possível concluir que a imagem foi adulterada para incluir a nova data.

A postagem consiste de três imagens diferentes. A primeira delas, atribuída a um episódio de 2014 de Os Simpsons, na verdade, vem de “The Regina Monologues”, o quarto capítulo da 15ª temporada da animação.

O episódio não foi exibido em 2014, mas sim em 2004. Além disso, ele não mostra a morte da Rainha Elizabeth II. No capítulo em questão, Homer é detido após atingir a carruagem da monarca com seu carro.

Devido ao acidente, Elizabeth é obrigada usar um colar cervical (como você pode conferir na imagem). Porém, a Rainha não morre.

As outras duas imagens também aparecem durante as 33 temporadas da série animada – mas nenhuma delas faz referência à morte da Rainha.

Ou seja: a inclusão de “2022” na imagem é uma alteração falsa, criada apenas para enganar os internautas e garantir a viralização do tweet.

Em todas as situações, é extremamente necessário verificar a fonte das informações que são divulgadas nas redes sociais e em vídeos do YouTube. Com as fake news, todo cuidado é pouco!

Mostramos abaixo a imagem que garantiu mais de 400 mil curtidas no Twitter; veja.

