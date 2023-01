Os Simpsons tira sarro das origens da série

Os Simpsons já está em sua 34ª temporada e a série já mudou bastante desde as suas origens. Curiosamente, um episódio recente zombou da Era de Ouro do desenho animado.

Embora Os Simpsons deva seu sucesso à famosa Era de Ouro do programa, ela teve seus problemas, como a série de comédia apontou de forma divertida em um episódio da 34ª temporada.

Continua depois da publicidade

Um episódio da 34ª temporada zombou da Era de Ouro dos Simpsons. Durando da terceira temporada até a 12ª, a Era de Ouro dos Simpsons foi a época em que o programa estava no auge de sua popularidade crítica.

Na 34ª temporada de Os Simpsons, no episódio 12, “My Life As A Vlog”, os Simpsons se tornaram uma sensação viral e logo se tornaram a obsessão do dia na internet.

A certa altura, o diretor Skinner observou que um vídeo de Homer não parecia humano quando pausado e, ao fazer isso, recriou um dos mais icônicos Simpsons Freeze Frames.

Veja abaixo.

#image_title

Os Simpsons abraça a metalinguagem

Freeze Frames de Os Simpsons são um fenômeno viral que gerou uma conta popular no Instagram. Com cerca de 50.000 seguidores cada, Simpsons Freeze Frames e simpson best faces compartilham imagens congeladas bizarras que destacam as limitações até mesmo dos episódios clássicos de Os Simpsons.

Embora a Era de Ouro dos Simpsons possa ser considerada uma das comédias mais fortes da história da televisão, a animação do programa durante essa época foi atormentada pelos mesmos problemas de muitos de seus contemporâneos.

Contas como Simpsons Freeze Frames e simpson best faces zombam dessas questões, pausando os episódios da Era de Ouro exatamente quando os personagens parecem totalmente de outro mundo.

Os Simpsons está disponível no Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.