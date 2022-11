Os Simpsons tira sarro de South Park, Family Guy e Rick and Morty de uma vez só

Os Simpsons não perdoou seus concorrentes no especial de Halloween da 34ª temporada e tirou sarro, em uma mesma piada, de South Park, Family Guy e Rick and Morty.

Até agora, a 34ª temporada de Os Simpsons viu a série zombar de si mesma mais do que nunca. Isso seria um feito impressionante para qualquer programa.

Continua depois da publicidade

No sexto episódio da 34ª temporada de Os Simpsons, “Treehouse of Horror XXXIII”, a série parodiou Westworld com um segmento ambientado em um parque temático que permitia aos usuários reencenar suas cenas favoritas de episódios da Era de Ouro de Os Simpsons.

O final da paródia revelou que a família Simpson havia escapado de sua prisão no parque temático, mas agora eles estavam em um parque temático próximo semelhante baseado em Bob’s Burgers enquanto, no horizonte, o parque de South Park, a cidade de Family Guy e o universo de Rick and Morty também eram visíveis.

Em vez de apenas mostrar o nome de seus maiores concorrentes, a piada avisou que aqueles programas mais recentes que eles também, um dia, seriam vistos como passados ​​de seu auge.

Os Simpsons está longe do auge

“Treehouse of Horror XXXIII” zombou da ideia de Os Simpsons simplesmente recriar episódios e cenas antigas repetidamente.

Assim, a inclusão de todos esses outros parques temáticos implica que Rick e Morty, Bob’s Burgers e Family Guy sofreriam o mesmo destino de Os Simpsons, sendo amados pelos passeios clássicos, mas menos relevantes em sua encarnação atual.

Enquanto Os Simpsons ainda tem uma grande audiência, o programa também tem um senso de humor sobre sua relevância cada vez menor no cenário da cultura pop. Outrora um marco cultural que definiu uma era, hoje em dia, Os Simpsons é frequentemente visto como uma série influente, mas desatualizada.

Os Simpsons está disponível no Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.