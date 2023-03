Os Simpsons traz velha paixão de Marge de volta

A 34ª temporada de Os Simpsons traz de volta um personagem da primeira temporada, que quase destruiu o casamento de Marge e Homer.

O 17º episódio da 34ª temporada do desenho animado vai ao ar em 19 de março, nos EUA. O showrunner de Os Simpsons confirmou que Jacques vai voltar, com retorno do dublador original, Albert Brooks.

Isso marcará a primeira vez que Brooks dublou Jacques em mais de 30 anos, embora ele tenha vários outros personagens em seu currículo.

Quem é Jacques em Os Simpsons

O público foi apresentado a Jacques, um instrutor de boliche francês, na primeira temporada de Os Simpsons, no episódio 9, que foi ao ar originalmente em 18 de março de 1990.

O episódio centra-se em Marge, que está frustrada em seu casamento, acreditando que Homer não dá valor a ela. Isso foi evidenciado pelo fato de que seu presente de aniversário para ela era uma bola de boliche, que ele realmente deu para si mesmo.

Marge decide aprender a jogar boliche para irritar Homer. Eis que ela começa a ter aulas com Jacques.

Marge logo se apaixona por Jacques, que começa querer ter um caso com ela. Ela quase segue com isso, mas mantém seu compromisso com Homer e sua família.

No Brasil, Os Simpsons está disponível no catálogo da Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.