Outer Banks: 3ª temporada ganha trailer divertido; veja

A terceira temporada de Outer Banks, série muito amada pelos fãs, ganhou um trailer divertido durante o evento Tudum.

Marcando sua estreia para 2023 na Netflix, o streaming faz uma grande aposta em um de seus seriados de sucesso nos últimos anos.

Com um primeiro trailer, a plataforma anima o público, revelando os protagonistas e amigos, e seus desafios no novo ano (via ScreenRant).

Os Pogues se divertem na “Poguelandia”, mesmo que sejam náufragos e estejam passando por algumas dificuldades. Além disso, Ward vai retornar, sendo um dos vilões dos adolescentes.

Veja o trailer, abaixo.

A história de Outer Banks na Netflix

A história acompanha um grupo de adolescentes em Outer Banks, na Carolina do Norte. Quando um furacão acaba com a energia no local, uma série de eventos ilícitos começa, forçando os amigos a fazerem decisões cruciais. Isso inclui a procura pelo pai desaparecido de um deles, romances proibidos, caças a tesouros, conflitos e muito mais.

A série traz Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey, Deion Smith, e Charles Esten no elenco. Todos retornaram para a segunda temporada.

A terceira temporada de Outer Banks estreia em 2023, na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.