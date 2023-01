Outer Banks: 3ª temporada já tem data para chegar à Netflix; veja imagens

A série Outer Banks é um grande sucesso da Netflix, e o streaming revelou a data de lançamento da terceira temporada do seriado.

A nova temporada da série chega no dia 23 de fevereiro ao catálogo, sendo uma das principais estreias da plataforma no mês.

Os personagens perdidos na Poguelandia estão se divertindo mais do que nunca, como visto no trailer, embora saibam que precisam sair do lugar.

Nas imagens, é possível ver os pogues mais próximos, bem como Kiara e JJ, que podem estar começando um romance, além de Pope e Cleo.

Veja o pôster e as imagens, abaixo.

A história de Outer Banks na Netflix

A história acompanha um grupo de adolescentes em Outer Banks, na Carolina do Norte. Quando um furacão acaba com a energia no local, uma série de eventos ilícitos começa, forçando os amigos a fazerem decisões cruciais. Isso inclui a procura pelo pai desaparecido de um deles, romances proibidos, caças a tesouros, conflitos e muito mais.

“Após perder o ouro e fugir de Outer Banks, a terceira temporada encontra os pogues em uma olha deserta que, por um breve momento, parece ser um lar idílico”, diz a sinopse da terceira temporada.

“Oficialmente denominada como ‘Poguelandia’, os novos moradores da ilha passam os dias pescando, nadando e se divertindo no estilo de vida despreocupado de sua residência temporária. Só que logo as coisas mudam para John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo, quando eles se encontram novamente em uma corrida pelo tesouro e, literalmente, correndo por suas vidas”, conclui a sinopse.

A série traz Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey, Deion Smith, e Charles Esten no elenco. Todos retornaram para a segunda temporada.

A terceira temporada de Outer Banks estreia em 23 de fevereiro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.