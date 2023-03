Outer Banks: Como Kurt Cobain inspirou John B

Uma das séries mais populares da Netflix, Outer Banks lançou neste ano sua 3ª temporada, permanecendo por um bom tempo no Top 10 da Netflix. Muitos fãs não sabem, mas John B, o protagonista de Chase Stokes, é inspirado em Kurt Cobain, o eterno vocalista da banda grunge Nirvana.

“Os Pogues se aventuram pelo Caribe e descobrem novos territórios, mas acabam se envolvendo em uma caçada perigosa em busca de uma cidade perdida”, diz a sinopse oficial da 3ª temporada de Outer Banks na Netflix.

O elenco de Outer Banks é liderado por Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope) e Rudy Pankow (JJ).

Mostramos abaixo como Kurt Cobain influenciou a caracterização de John B em Outer Banks; confira!

Estilo de John B é inspirado em Kurt Cobain em Outer Banks

Durante as 3 temporadas de Outer Banks, os Pogues mudam muito – e o figurino dos personagens reflete essas mudanças.

Para o visual de John B no terceiro ano da série, o ator americano Chase Stokes se inspirou no eterno Kurt Cobain.

Conhecido no mundo inteiro como um dos maiores ícones da música grunge, o vocalista do Nirvana também era famoso por seu visual.

Em uma entrevista ao programa de Kelly Clarkson, Chase Stokes revelou ter usado Kurt Cobain como inspiração para o novo estilo de John B.

O ator teve a ideia de se inspirar no músico após a 1ª temporada de Outer Banks, em uma reunião com os figurinistas da série.

“Na época, eu estava ouvindo Nirvana sem parar, e ao mesmo tempo, construindo o personagem na minha cabeça. E aí, pensei: ‘Kurt Cobain’”, disse o ator.

A partir daí, Chase Stokes pediu para a equipe de figurino de Outer Banks caracterizar John B com o mesmo estilo de Kurt Cobain.

“Vamos usar grandes flanelas, coisas que não fazem muito sentido para onde ele normalmente está. E aí, decidimos modelar sua imagem e diálogo de acordo com esse estilo”, afirmou o astro.

Considerado um dos cantores mais influentes de todos os tempos, Kurt Cobain entrou para a história como o “pai do grunge”, um subgênero do rock. O músico morreu aos 27 anos, em 5 de abril de 1994.

Em outra entrevista, desta vez com um site americano, Chase Stokes afirmou que Kurt Cobain não influencia somente no visual de John B, mas também na progressão do arco do personagem.

“Nós usamos a maneira como o Kurt Cobain se isolou, nos últimos dias da sua vida, para influenciar a trama de John B. Ele é cercado de beleza, mas é seu conflito interno que o motiva. Ele tenta escolher um caminho para seguir, mas não sabe exatamente o que fazer”, explicou Stokes.

Você já pode assistir todas as temporadas de Outer Banks no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.