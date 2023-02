Outer Banks é renovada para sua 4ª temporada

Outer Banks foi renovada para a sua 4ª temporada pela Netflix. A revelação foi feita pelo elenco da série durante um evento de fãs chamado Poguelandia, na Califórnia.

A renovação veio dias antes da estreia da 3ª temporada, que acontecerá no dia 23 de fevereiro.

“Ver a Poguelândia ganhar vida foi nada menos que espetacular”, disseram os co-criadores, showrunners e produtores executivos de Outer Banks, Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke, no evento.

“Os Pogues estão desfrutando de uma aventura única, e agora podemos mapear mais voltas e reviravoltas enquanto o passeio continua na quarta temporada de Outer Banks. Obrigado à Netflix, ao nosso elenco e aos incríveis fãs que ajudaram a fazer isso acontecer”, finalizaram.

Confira o trailer da 3ª temporada:

A história de Outer Banks na Netflix

A história acompanha um grupo de adolescentes em Outer Banks, na Carolina do Norte. Quando um furacão acaba com a energia no local, uma série de eventos ilícitos começa, forçando os amigos a fazerem decisões cruciais. Isso inclui a procura pelo pai desaparecido de um deles, romances proibidos, caças a tesouros, conflitos e muito mais.

“Após perder o ouro e fugir de Outer Banks, a terceira temporada encontra os pogues em uma olha deserta que, por um breve momento, parece ser um lar idílico”, diz a sinopse da terceira temporada.

“Oficialmente denominada como ‘Poguelandia’, os novos moradores da ilha passam os dias pescando, nadando e se divertindo no estilo de vida despreocupado de sua residência temporária. Só que logo as coisas mudam para John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo, quando eles se encontram novamente em uma corrida pelo tesouro e, literalmente, correndo por suas vidas”, conclui a sinopse.

A série traz Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey, Deion Smith, e Charles Esten no elenco. Todos retornaram para a segunda temporada.

A terceira temporada de Outer Banks estreia em 23 de fevereiro na Netflix.

