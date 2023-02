Outer Banks: Explicamos o final da 3ª temporada na Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 3ª temporada de Outer Banks tem dado o que falar nas redes sociais. Como a plataforma já confirmou a produção de um quarto ano, o público quer saber: o que realmente acontece no final dos novos episódios?

“Os Pogues se aventuram pelo Caribe e descobrem novos territórios, mas acabam se envolvendo em uma caçada perigosa em busca de uma cidade perdida”, diz a sinopse oficial da 3ª temporada de Outer Banks.

O elenco de Outer Banks é liderado por Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (JJ), Austin North (Topper) e Drew Starkey (Rafe).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o que acontece no final da 3ª temporada de Outer Banks na Netflix; confira! (via Distractify)

Final explicado de Outer Banks 3 – O que acontece com os Pogues?

Em “Secret of the Gnomon”, o episódio final da 3ª temporada de Outer Banks, a busca por El Dorado leva os Pogues à selva, e eventualmente, John B, Sarah e Big John são atacados por Singh e sua gangue.

O trio escapa, mas Big John leva um tiro e diz para John B e Sarah continuarem sem ele. A partir daí, os personagens não demoram a encontrar a verdadeira El Dorado!

No entanto, assim que eles emergem da água, Singh aparece com arma em punho. Ele ameaça atirar em John B, mas Big John reaparece e ameaça explodir a caverna com dinamite.

Acreditando que a ameaça era apenas um blefe, Singh continua seu plano, mas neste momento, Big John arremessa o explosivo, que explode na mão do vilão.

Mais uma vez, os três conseguem escapar do desastre. Porém, logo em seguida, Ward aparece e ameaça matar Big John. Os outros Pogues também chegam, e posteriormente, Ward desiste do plano e entrega a arma para Sarah.

É aí que Ryan aparece e também aponta uma pistola para a personagem! Segundos antes dele atirar, Ward pula na frente da bala, sacrificando-se para salvar Sarah.

Ryan consegue atirar três vezes antes de cair – acompanhado por Ward – no precipício. Ao que tudo indica, ambos os personagens morrem.

Pouco depois, Big John começa a perder a consciência (devido ao sangramento causado pelo tiro de Singh).

Os Pogues fazem de tudo para salvá-lo, mas infelizmente, Big John acaba morrendo. Antes disso, ele finalmente se reconcilia com o filho John B.

Após o momento trágico, a trama da 3ª temporada de Outer Banks dá um salto temporal de 18 meses. Os Pogues são homenageados como heróis locais e como grandes aventureiros. Afinal, eles descobrem a localização de El Dorado, um mistério de mais de 500 anos.

Em uma espécie de epílogo, John B nota que todos os amigos seguem suas vidas – Pope vai para a universidade, Kie salva tartarugas, JJ passa a trabalhar em seu novo barco e Sarah, acompanhada do protagonista, abre uma loja de surfe.

Porém, nos últimos momentos de Outer Banks 3, um homem misterioso se aproxima dos Pogues e os agradece por terem encontrado El Dorado.

Finalmente, na última cena da 3ª temporada, esse misterioso personagem oferece uma nova missão para os Pogues – que surge na forma de um manuscrito de 1718, o livro de Edward Teach, mais conhecido como o pirata Barba Negra.

Ou seja: na 4ª temporada de Outer Banks, os Pogues devem embarcar em uma nova jornada para descobrir os segredos do bucaneiro.

Você já pode conferir a 3ª temporada de Outer Banks na Netflix.

