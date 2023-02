Outer Banks pode seguir Velozes e Furiosos e ir para o espaço

O próximo destino dos Pogues pode ser o espaço sideral. Em entrevista à EW, os cocriadores de Outer Banks, Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke, falaram sobre o futuro da série e foram questionados se a atração da Netflix pode seguir a direção de Velozes e Furiosos (que mandou dois personagens ao espaço no 9º filme).

“Nós brincamos sobre isso, sobre Velozes e Furiosos”, disse Josh. “Eu admiro o que eles fizeram de várias maneiras. Isso também é uma piada interna, então é hilário você trazer isso à tona. Ouça, nunca diga nunca”.

“Não nos opomos”, concordou Burke. “Nós tentamos manter a série baseada na realidade até certo ponto. É aquele dar e receber, porque às vezes, quando fica muito grande, não é mais tão divertido”.

Jonas riu e acrescentou: “Vamos para o espaço de uma forma baseada na realidade”.

O trio tinha o plano original de finalizar Outer Banks na quarta ou quinta temporada. Agora eles revelam que houve uma mudança de planos e brincam que gostaria de ver a série durar até 17 temporadas.

“Não sei se poderia colocar um número real nisso agora – quanto tempo leva para chegar a esse final pode aumentar, mas agora sabemos o molde do final da história”, disse Josh. “Vamos levar a série o quão longe pudermos, com certeza”, finalizou.

Recentemente, Outer Banks foi renovada para a sua 4ª temporada pela Netflix. A renovação veio dias antes da estreia da 3ª temporada, que acontecerá no dia 23 de fevereiro.

A história de Outer Banks na Netflix

A história acompanha um grupo de adolescentes em Outer Banks, na Carolina do Norte. Quando um furacão acaba com a energia no local, uma série de eventos ilícitos começa, forçando os amigos a fazerem decisões cruciais. Isso inclui a procura pelo pai desaparecido de um deles, romances proibidos, caças a tesouros, conflitos e muito mais.

“Após perder o ouro e fugir de Outer Banks, a terceira temporada encontra os pogues em uma olha deserta que, por um breve momento, parece ser um lar idílico”, diz a sinopse da terceira temporada.

“Oficialmente denominada como ‘Poguelandia’, os novos moradores da ilha passam os dias pescando, nadando e se divertindo no estilo de vida despreocupado de sua residência temporária. Só que logo as coisas mudam para John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo, quando eles se encontram novamente em uma corrida pelo tesouro e, literalmente, correndo por suas vidas”, conclui a sinopse.

A série traz Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey, Deion Smith, e Charles Esten no elenco. Todos retornaram para a segunda temporada.

A terceira temporada de Outer Banks estreia em 23 de fevereiro na Netflix.

