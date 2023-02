Outer Banks: Relembre tudo o que aconteceu antes de ver a 3ª temporada

A terceira temporada de Outer Banks finalmente chega à Netflix. Para quem não tem a melhor das memórias, separamos alguns pontos essenciais que precisam ser lembrados antes de assistir a nova leva de episódios da série.

A segunda temporada de Outer Banks começa com John B e Sarah nas Bahamas. Os amigos e familiares de John B e Sarah acreditavam que estavam mortos no final da primeira temporada. Mas no começo desse segundo ano, descobrimos que eles estão vivos e escondidos nas Bahamas.

Infelizmente, eles não têm o ouro que tanto buscavam, mas eles ficam de olho nele algumas vezes enquanto tentam escapar da polícia e do pai de Sarah, Ward.

Quando Ward e o irmão de Sarah, Rafe, rastreiam o casal, Rafe atira em Sarah para detê-los, mas John B leva Sarah para a segurança e escapa da captura da dupla. Mais uma vez, eles não têm o ouro. Mas com a ajuda de um médico suspeito, John B salva a vida de Sarah.

Pogues tentam limpar o nome de John B

Em outro lugar, de volta a Outer Banks, Pope e a gangue estão procurando uma maneira de limpar o nome de John B, já que ele é procurado pelo assassinato do xerife. O assassinato que Rafe, não John B, cometeu na primeira temporada.

Em Charleston, Pope se encontra com uma mulher, Carla, que aparentemente conhece o pai de John B de antigamente.

Ela faz um acordo com ele que, se ele puder encontrar uma chave para levá-lo à Cruz de Santo Domingo, que vale uma fortuna e acredita-se ter misteriosos poderes milagrosos, ela ajudará a limpar o nome de John B.

É nesse ponto que John B e Sarah voltam para a área e eles também estão em Charleston quando se deparam com Pope e o resto dos pogues. E, finalmente, todos se reúnem.

As impressões digitais de Rafe são descobertas na arma do crime não muito tempo depois de John B ser preso. No entanto, em uma reviravolta chocante, Ward finge sua própria morte para assumir a culpa pelo assassinato e “matar-se” no processo.

John B, Sarah e o resto dos pogues encontram a cruz, mas antes que eles possam colocar as mãos nela, Rafe, juntamente com o capanga e irmão de Carla, Renfield, a levam até Carla.

Acontece que a cruz não tem propriedades curativas mágicas, no entanto, uma vez que está faltando uma mortalha mágica que se pensa ser a fonte da cura. Carla atira no irmão e Rafe escapa por pouco. Ele tem a cruz na mão, no entanto.

No final da temporada, Ward sequestra Sarah e a leva para o Caribe

Sarah é levada por sua família, contra sua vontade, no barco de Ward, que partiu para o Caribe para escapar das inevitáveis acusações de assassinato e, provavelmente, de uma lista de outras ofensas. Os pogues se escondem no barco para resgatar Sarah e roubar a cruz.

Eles saem impunes com Sarah e não com a cruz, mas a divisão é finalmente traçada entre ela e seu pai quando ela escolhe os pogues e ele escolhe sua fortuna.

A cena final da segunda temporada mostra Carla chegando a um barraco, onde um homem diz a ela que a ajudará a encontrar a mortalha desaparecida, ou roupa, que se acredita ser o que estava faltando dentro da Cruz de Santo Domingo. O homem diz a ela que vai ajudá-la, mas em troca, ela tem que ajudar seu filho. E assim, o pai de John B está vivo.

A terceira temporada de Outer Banks estreia em 23 de fevereiro na Netflix. A série já foi renovada para a quarta temporada.

