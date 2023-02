Outer Banks: Tudo o que sabemos sobre a 4ª temporada na Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 3ª temporada de Outer Banks está fazendo o maior sucesso na plataforma! Dado o misterioso desfecho dos novos episódios, os fãs querem saber: Outer Banks terá uma 4ª temporada no streaming? E, ainda mais importante: o que acontecerá no novo ano?

“Os Pogues se aventuram pelo Caribe e descobrem novos territórios, mas acabam se envolvendo em uma caçada perigosa em busca de uma cidade perdida”, diz a sinopse oficial da 3ª temporada de Outer Banks.

Continua depois da publicidade

O elenco de Outer Banks é liderado por Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (JJ), Austin North (Topper) e Drew Starkey (Rafe).

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a 4ª temporada de Outer Banks na Netflix; confira!

Outer Banks terá 4ª temporada na Netflix?

Sim! A Netflix renovou Outer Banks para a 4ª temporada antes mesmo da estreia do terceiro ano.

A novidade foi comemorada pelos representantes da Netflix, pelos produtores da série e pelos fãs de Outer Banks nas redes sociais.

Quem retorna na 4ª temporada de Outer Banks?

A 4ª temporada de Outer Banks deve trazer de volta (quase) todos os integrantes do elenco principal da série.

Ou seja: os fãs podem aguardar o retorno de Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (JJ), Austin North (Topper) e Drew Starkey (Rafe).

Carlacia Grant, que integra o elenco principal da 3ª temporada de Outer Banks como Cleo, também deve retornar no novo ano.

O mesmo não pode ser dito sobre Charles Halford (Big John) e Charles Esten (Ward), já que seus personagens morrem na 3ª temporada.

Data de estreia da 4ª temporada de Outer Banks

A Netflix já confirmou a 4ª temporada de Outer Banks, mas ainda não divulgou a data de estreia dos novos episódios na plataforma.

Outer Banks contou com um hiato de pouco mais de 1 ano entre o lançamento da 1ª e da 2ª temporada.

Entre o segundo e o terceiro ano, o espaço foi um pouco maior – principalmente devido à pandemia de Covid-19.

A 4ª temporada de Outer Banks não deve demorar tanto assim para estrear. Logo, os próximos episódios devem chegar ao streaming em meados de 2024.

De que fala a 4ª temporada de Outer Banks na Netflix?

Após encontrarem a mítica El Dorado, os Pogues ganham merecidas férias. No entanto, depois de um certo período de calmaria, os protagonistas de Outer Banks recebem uma nova missão.

No último episódio da série, um homem misterioso entrega aos Pogues um antigo caderno com pistas sobre a localização do tesouro perdido do pirata Barba Negra.

Dessa forma, no quarto ano de Outer Banks, o foco dos personagens será a busca pelas riquezas esquecidas do bucaneiro.

Além disso, a morte de Ward, que acontece na 3ª temporada, deve trazer reviravoltas importantes para o arco de Rafe.

Enquanto a 4ª temporada de Outer Banks não estreia na Netflix, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.