Outer Banks: Violência e romance no ar no trailer da 3ª temporada

A Netflix divulgou o trailer da terceira temporada de Outer Banks, mostrando muita violência e romance no ar no novo ano.

Dessa vez, os pogues parecem ter entrando em um drama ainda maior, e a caça ao tesouro pode ter sido uma armadilha, e não uma diversão.

No Caribe, os personagens descobrem novos territórios e se envolvem em uma caçada perigosa em busca de uma cidade perdida: Eldorado (via THR).

Porém, eles terão de fugir de Ward (Charles Esten) e Rafe (Drew Starkey) para que possam concluir sua busca mítica.

Veja o trailer, abaixo.

A história de Outer Banks na Netflix

A história acompanha um grupo de adolescentes em Outer Banks, na Carolina do Norte. Quando um furacão acaba com a energia no local, uma série de eventos ilícitos começa, forçando os amigos a fazerem decisões cruciais. Isso inclui a procura pelo pai desaparecido de um deles, romances proibidos, caças a tesouros, conflitos e muito mais.

“Após perder o ouro e fugir de Outer Banks, a terceira temporada encontra os pogues em uma olha deserta que, por um breve momento, parece ser um lar idílico”, diz a sinopse da terceira temporada.

“Oficialmente denominada como ‘Poguelandia’, os novos moradores da ilha passam os dias pescando, nadando e se divertindo no estilo de vida despreocupado de sua residência temporária. Só que logo as coisas mudam para John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo, quando eles se encontram novamente em uma corrida pelo tesouro e, literalmente, correndo por suas vidas”, conclui a sinopse.

A série traz Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey, Deion Smith, e Charles Esten no elenco. Todos retornaram para a segunda temporada.

A terceira temporada de Outer Banks estreia em 23 de fevereiro na Netflix.

