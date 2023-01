Outlander acaba com a 8ª temporada, mas ganha nova série

É oficial: Outlander vai acabar. A Starz confirmou que a série retornará para uma oitava e última temporada, composta por 10 episódios.

Essa última leva de episódios vem após uma sétima temporada estendida, que contou com 16 capítulos.

Enquanto os fãs certamente ficarão desapontados que as aventuras de Claire (Caitríona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) Frasier através do tempo e do espaço vão acabar, a série prelúdio, Blood Of My Blood (sangue do meu sangue, em tradução livre), recebeu sinal verde no Starz e terá 10 episódios.

“Outlander: Blood of My Blood é, em sua essência, uma história de amor. Ele explorará até onde uma pessoa irá para encontrar o amor em uma época em que o amor é considerado um luxo, e quando os casamentos são feitos estrategicamente, muitas vezes para ganho político ou financeiro “, diz Matthew B. Roberts, showrunner e produtor executivo.

Ele continua: “O título é um aceno para o voto de casamento de Jamie Fraser com Claire e haverá vários nomes e rostos que os fãs de Outlander reconhecerão. A história de TV de Jamie e Claire pode estar chegando ao fim com a oitava temporada, mas Diana continua com sua jornada literária em sua maravilhosa série de livros e está trabalhando diligentemente no décimo livro. Com Jamie e Claire, e agora Brian e Ellen, ainda há muito mais por vir no universo de Outlander, e mal podemos esperar para continuar compartilhando essas histórias com nossos fãs dedicados”.

Protagonistas de Outlander

Mais sobre Outlander: Blood of my Blood

As notícias do novo projeto começaram a fervilhar no verão de 2021, com a rede confirmando que estava em desenvolvimento em agosto passado.

Baseado no romance homônimo de Diana Gabaldon, Blood of My Blood mergulhará na história de amor dos pais de Jamie, Ellen MacKenzie e Brian Fraser.

Roberts, que também é o showrunner e produtor executivo da série principal, atuará como showrunner e produtor executivo. Maril Davis também será a produtora executiva da prequela com Moore, que desenvolveu Outlander para a TV, sob sua produtora Tall Ship Productions.

A Story Mining & Supply Company também atuará na produção executiva com Gabaldon, cujos romances inspiraram a franquia, atuando como produtora consultora.

Blood of My Blood será produzido pela Sony Pictures Television. A vice-presidente executiva de programação original, Karen Bailey supervisionará o prelúdio em nome da Starz.

A série está disponível na Netflix.

