Outlander: Trailer da 7ª temporada mostra amada personagem em perigo; veja

A série Outlander está prestes a voltar, e teve o trailer da sétima temporada divulgado pelo Starz, mostrando amada personagem em perigo.

Baseada nos livros de Diana Gabaldon, Outlander conta a história de Claire Randall, uma mulher que consegue viajar no tempo e vive em algumas épocas históricas.

No trailer, Claire continua sua história de amor, mas está sofrendo no passado, e pode não sobreviver após uma cena revelar uma corda em seu pescoço (via ScreenRant).

Por enquanto, o sétimo ano foi definido para estrear em 2023, entre os meses de junho e setembro, quando acontece o verão norte-americano.

Veja o trailer e pôster, abaixo.

Mais sobre Outlander

“Em 1945, em lua de mel na Escócia, a enfermeira em combate Claire Randall é misteriosamente transportada através do tempo para o ano de 1743”, diz a sinopse.

O elenco conta com Sam Heughan como Jamie Fraser e Caitriona Balfe no papel de Claire Fraser. Tobias Menzies, Sophie Skelton e Richard Rankin também estrelam a série.

Ronald Moore é o criador da série e também escritor, ao lado da autora Diana Gabaldon, entre outros roteiristas.

Atualmente, uma série spin-off está sendo desenvolvida, intitulada Outlander: Blood of My Blood, e que vai seguir a história de amor dos pais de Jamie Fraser, Ellen MacKenzie e Brian Fraser.

A série está disponível na Netflix.

