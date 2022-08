Outlander: Tudo o que sabemos sobre a série derivada

Na TV moderna, quando uma série faz um grande sucesso, é muito comum que ela receba uma série derivada.

Foi assim com Breaking Bad, está sendo com Game of Thrones e também será com Outlander. A série derivada de Outlander se chamará Outlander: Blood of My Blood, e já sabemos alguns pequenos detalhes sobre o projeto.

Continue lendo para conferir o que sabemos até agora sobre Outlander: Blood of My Blood, série derivada de Outlander.

Qual será o enredo?

O enredo de Outlander: Blood of My Blood será centrado nos pais de Jamie Fraser. É possível que também vejamos uma versão mais jovem de Jamie.

A ideia é preencher o espaço dos eventos que levaram até Outlander. Aliás, é possível que outras séries derivadas também sejam produzidas depois dessa.

Quem estará no elenco?

Por enquanto, ainda não existem atores confirmados no elenco de Outlander: Blood of My Blood. No entanto, o processo de escalação já começou.

É possível que leve algum tempo até que o elenco seja oficialmente anunciado. Não há tanta pressa para a série derivada.

Qual é a data de lançamento?

Por enquanto, ainda não anunciaram uma data de lançamento para Outlander: Blood of My Blood. Também não existe nem uma previsão de estreia inicial sequer.

Como já mencionamos, não há tanta pressa em torno dessa série derivada. Portanto, pode levar um bom tempo até que o lançamento realmente aconteça.

Qual é a equipe criativa?

Enquanto muitos detalhes em torno de Outlander: Blood of My Blood ainda são desconhecidos, nós já sabemos qual será a equipe criativa.

A série derivada terá roteiro de Matthew B. Roberts, enquanto Ronald D. Moore e Maril Davis serão produtores executivos.

