Ozark: Que horas sai a Parte 2 da 4ª temporada na Netflix

A Netflix lança nesta sexta-feira (29) a aguardada Parte 2 da 4ª temporada de Ozark, que trará os episódios finais da série.

Para encerrar sua trama e amarrar todas as pontas soltas, a 4ª temporada de Ozark precisa responder várias questões em aberto. Uma das mais importantes envolve a trama de Ruth. Agora que ela já conhece a verdadeira identidade do responsável pela morte de Wyatt, será que sobreviverá em um confronto com o cartel?

Em relação à família Byrde, a série deve abordar também a extensão da revolta de Jonah e os novos planos de Charlotte, que parece ter finalmente aceitado os negócios da família.

Como Ozark é uma produção original da Netflix, os assinantes podem esperar o lançamento da 4ª temporada para às 4h da manhã, na madrugada do dia 28 para o dia 29.

Veja o trailer

“Às vezes, os fins justificam os meios. Confira os episódios finais de Ozark na Parte 2 da Temporada 4”, diz a descrição do vídeo.

A prévia mostra tudo saindo do controle para os Byrdes, que parecem entrar em guerra nessa quarta temporada. Pelo jeito, eles não terão um final feliz na série da Netflix, como já era de se esperar.

Veja o trailer dos novos episódios de Ozark: