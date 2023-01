Pamela Anderson acusa Tim Allen de tê-la assediado em set de série

A estrela Pamela Anderson, que ficou conhecida pela fita vazada de sexo com Tommy Lee, agora acusa o ator Tim Allen de tê-la assediado em set de série.

Anderson e Allen estrelaram Home Improvement, sitcom que foi ao ar em 1991 e fez um grande sucesso na época.

Ela interpretou Lisa, uma garota do Tool Time, e afirma em seu livro de memórias intitulado Love que Allen mostrou seu pênis no primeiro dia de trabalho. Na época, ela tinha 23 e o astro 31 anos (via EW).

“No primeiro dia de filmagem, saí do meu camarim e Tim estava no corredor de roupão. Ele abriu o manto e me mostrou rapidamente – completamente nu por baixo. Ele disse que era justo, porque ele tinha me visto nu. Agora estamos quites. Eu ri desconfortavelmente”, escreve Anderson.

“Foi o primeiro de muitos encontros bizarros em que as pessoas sentiram que me conheciam o suficiente para se fazerem de idiotas absolutos”, acrescenta Anderson.

Por sua vez, o ator negou isso, dizendo que o momento nunca aconteceu.

“Não, isso nunca aconteceu. Eu nunca faria uma coisa dessas”, disse ele para a EW.

Mais sobre Home Improvement

“As provações e tribulações diárias de Tim Taylor, um apresentador de programas de TV que cria três filhos travessos com a ajuda de sua fiel coapresentadora, sua amorosa esposa e seu excêntrico vizinho”, diz a sinopse.

A série foi criada por Carmen Finestra, David McFadzean e Matt Williams.

Com Allen liderando a série, o elenco ainda inclui Anderson, Earl Hindman, Taran Noah Smith, Zachery Ty Bryan, Patricia Richardson, entre outros.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.